Президент ФИФА Инфантино заразился коронавирусом - Reuters

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заболел коронавирусной болезнью. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление организации.

Фото: EPA

Известно, что глава футбольной федерации получил позитивный тест на COVID-19 сегодня, 27 октября.

Заболевание у Инфантино протекает легко. В течение десяти дней он будет придерживаться карантина, после чего пройдет повторное тестирование на наличие антител к вирусу.

Все имеющие контакт с главой ФИФА последние несколько дней, были проинформированы о его недуге. В ближайшее время они также сдадут тест на коронавирус, а также будут отправлены на карантин.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что футболисты ФК "Шахтер" и национальной сборной Украины по футболу Андрей Пятов и Тарас Степаненко заразились коронавирусом – они получили положительные ПЦР-тесты.

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