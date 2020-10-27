Президент ФИФА Инфантино заразился коронавирусом - Reuters

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Дмитрий Симоненко
Президент
Международной федерации футбола Джанни Инфантино заболел коронавирусной
болезнью. Об этом сообщает Reuters со
ссылкой на официальное заявление организации.
Фото: EPA
Известно,
что глава футбольной федерации получил позитивный тест на COVID-19 сегодня, 27 октября.
Заболевание
у Инфантино протекает легко. В течение десяти дней он будет придерживаться
карантина, после чего пройдет повторное тестирование на наличие антител к
вирусу.
Все имеющие
контакт с главой ФИФА последние несколько дней, были проинформированы о его недуге.
В ближайшее время они также сдадут тест на коронавирус, а также будут
отправлены на карантин.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что футболисты ФК "Шахтер" и национальной сборной
Украины по футболу Андрей Пятов и Тарас Степаненко заразились коронавирусом –
они получили положительные ПЦР-тесты.
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