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Бывший футболист стал популярной звездой фильмов для взрослых

Игрок футбольного клуба "Саутгемптон" стал самой оплачиваемой порнозвездой в Британии.

сегодня, 18:00
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Автор:

Slava Kot

Бывший игрок футбольного клуба "Саутгемптон" Дэнни Маунтин получил серьезную травму, после чего неожиданно решил сменить свою карьеру, став порнозвездой. Теперь герой фильмов для взрослых — одна из самых оплачиваемых звезд в Великобритании. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Sun.

Бывший футболист стал популярной звездой фильмов для взрослых

Футболист стал звездой фильмов для взрослых. Фото из открытых источников

Дэнни Маунтин подавал большие перспективы в "Саутгемптоне". Его хотели купить "Челси" и "Тоттенгема", однако спортсмен был отдан своему клубу. В 16 лет у Маунтина произошла серьезная травма колена. Парень пошел работать столяром, но в 19 лет попал в порноиндустрию. Как рассказал Дэнни Маунтин это произошло благодаря его девушке.


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"Я встречался с девушкой. Ее агент хотел, чтобы я попал в порно. Я не был заинтересован, но он рассказал детали прослушивания в Лондоне, и я ушел", — цитирует мужчину The Sun.

Маунтин рассказал, что его матери нужно было время, чтобы принять новое направление карьеры сына, однако через несколько месяцев она смирилась.

Порноактер не забывает свое футбольное прошлое и рассказывает, что живя в Лос-Анджелесе иногда играет в футбол со своими друзьями-знаменитостями: Винни Джонс, Джейсон Стейтем и Фрэнк Лебеф.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу запретили выступать в США.

Также "Комментарии" писали, что жена Брюса Уиллиса умоляет фотографов прекратить преследовать своего мужа на улице из-за его болезни. Голливудский актер завершил свою карьеру, ведь врачи сначала поставили ему диагноз афазия, однако при более детальном исследовании оказалось, что у Брюса Уиллиса развивается деменция.



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Источник: https://www.thesun.co.uk/sport/21612423/southampton-porn-stars-danny-mountain-premier-league/
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