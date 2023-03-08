Бывший футболист стал популярной звездой фильмов для взрослых

Бывший игрок футбольного клуба "Саутгемптон" Дэнни Маунтин получил серьезную травму, после чего неожиданно решил сменить свою карьеру, став порнозвездой. Теперь герой фильмов для взрослых — одна из самых оплачиваемых звезд в Великобритании. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Sun.



Футболист стал звездой фильмов для взрослых. Фото из открытых источников

Дэнни Маунтин подавал большие перспективы в "Саутгемптоне". Его хотели купить "Челси" и "Тоттенгема", однако спортсмен был отдан своему клубу. В 16 лет у Маунтина произошла серьезная травма колена. Парень пошел работать столяром, но в 19 лет попал в порноиндустрию. Как рассказал Дэнни Маунтин это произошло благодаря его девушке.

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"Я встречался с девушкой. Ее агент хотел, чтобы я попал в порно. Я не был заинтересован, но он рассказал детали прослушивания в Лондоне, и я ушел", — цитирует мужчину The Sun.

Маунтин рассказал, что его матери нужно было время, чтобы принять новое направление карьеры сына, однако через несколько месяцев она смирилась.

Порноактер не забывает свое футбольное прошлое и рассказывает, что живя в Лос-Анджелесе иногда играет в футбол со своими друзьями-знаменитостями: Винни Джонс, Джейсон Стейтем и Фрэнк Лебеф.

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