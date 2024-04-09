После стрельбы в Москве ИГИЛ назвал новые цели для терактов

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Slava Kot
Террористическая группировка ИГИЛ через свой фонд Аль-Азаим обнародовала новое изображение на котором указал новые цели для возможных будущих атак. Ими оказались футбольные стадионы, на которых должны состояться матчи 1/4 Лиги чемпионов.
Изображение опубликовано ИГИЛ. Фото из открытых источников
Связанные с Исламским государством СМИ распространили плакат с угрозами на футбольных стадионах Лондона, Парижа и Мадрида.
Именно в этих городах состоятся четвертьфинальные противостояния в Лиге чемпионов. 9 апреля пройдет игра между "Арсеналом" и "Баварией" в Лондоне, а матч между "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится в Испании. На следующий день, 10 апреля, еще один матч пройдет в Испании между "Атлетико" и "Боруссией", а во Франции "ПСЖ" принимает "Барселону".
Как сообщает испанская пресса, сообщения от террористической организации переданы странам и службам, отвечающим за безопасность на спортивном событии. Несмотря на сообщения от ИГИЛа, матчи состоятся, ведь полиция и без сообщений террористов готовится к возможным инцидентам на футбольных матчах. Кроме того, представители Исламского государства несколько раз указывали, что готовы совершить теракты, которые они назвали "мягкими целями", имея в виду, в том числе и крупные спортивные события.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле рассказали, как использовали теракт в Москве в свою пользу.
Также "Комментарии" писали о самом большом счете в футбольном матче в истории футбола.
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