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После стрельбы в Москве ИГИЛ назвал новые цели для терактов

Террористы из ИГИЛ назвали стадионы футбольного турнира Лиги Чемпионов новыми целями для терактов.

сегодня, 14:25
Автор:
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Slava Kot
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Террористическая группировка ИГИЛ через свой фонд Аль-Азаим обнародовала новое изображение на котором указал новые цели для возможных будущих атак. Ими оказались футбольные стадионы, на которых должны состояться матчи 1/4 Лиги чемпионов.

После стрельбы в Москве ИГИЛ назвал новые цели для терактов

Изображение опубликовано ИГИЛ. Фото из открытых источников

Связанные с Исламским государством СМИ распространили плакат с угрозами на футбольных стадионах Лондона, Парижа и Мадрида.

Именно в этих городах состоятся четвертьфинальные противостояния в Лиге чемпионов. 9 апреля пройдет игра между "Арсеналом" и "Баварией" в Лондоне, а матч между "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится в Испании. На следующий день, 10 апреля, еще один матч пройдет в Испании между "Атлетико" и "Боруссией", а во Франции "ПСЖ" принимает "Барселону".

Как сообщает испанская пресса, сообщения от террористической организации переданы странам и службам, отвечающим за безопасность на спортивном событии. Несмотря на сообщения от ИГИЛа, матчи состоятся, ведь полиция и без сообщений террористов готовится к возможным инцидентам на футбольных матчах. Кроме того, представители Исламского государства несколько раз указывали, что готовы совершить теракты, которые они назвали "мягкими целями", имея в виду, в том числе и крупные спортивные события.

"Пока ничего не меняется по поводу матча, и все стороны выражают полную и абсолютную уверенность в том, что держат ситуацию под контролем. Поводов для тревоги нет, но есть повод быть внимательными и удвоить бдительность", — пишут испанские СМИ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле рассказали, как использовали теракт в Москве в свою пользу.

Также "Комментарии" писали о самом большом счете в футбольном матче в истории футбола.



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Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2024/04/08/66146600ca4741d14e8b45dc.html
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