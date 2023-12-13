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"Порту" - "Шахтер": итог первого тайма

Чтобы пройти в плей-офф Лиги чемпионов "Шахтеру" нужна только победа

сегодня, 23:04
Автор:
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Куров Артем
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Донецкий "Шахтер" играет решающий матч группового этапа Лиги чемпионов в гостях против "Порту". Итоги первого тайма читайте в материале "Комментариев".

"Порту" - "Шахтер": итог первого тайма

Шахтер перед матчем с Барселоной. Фото прес-служба Шахтера

События первого тайма

Уже на 9 минуте Галено открыл счет закатив мяч в пустые ворота "Шахтера". Однако на 29-й минуте Зубков после отличной передачи Степаненко получил мяч на фланге, обыграл защитника и отдал передачу уже на пустые ворота Данилу Сикану. Сначала рефери зафиксировал офсайд, но после просмотра VAR гол был засчитан, 1:1. К сожалению, на перерыв команды пошли при счете 2:1 в пользу португальцев. Тот же Галено мощно пробил почти с линии штрафной, Потрошитель был бессилен.


Состав Шахтера: Потрошитель (В), Бондарь, Степаненко (К), Криськив, Судаков, Зубков, Гочолейшвили, Сикан, Бондаренко, Матвиенко, Ракицкий.

Все матчи 6 тура группового этапа Лиги чемпионов

12 декабря, вторник

  • "Ланс" 2:1 "Севилья";

  • "ПСВ" 1:1 "Арсенал";

  • "Зальцбург" 1:3 "Бенфика";

  • "Интер" 0:0 "Реал Сосьедад";

  • "Копенгаген" 1:0 "Галатасарай";

  • "Манчестер Юнайтед" 0:1 "Бавария";

  • "Наполи" 2:0 "Брага";

  • "Унион Берлин" 2:3 "Реал Мадрид".

13 декабря, среда

  • "РБ Лейпциг" — "Янг Бойз" 19:45;

  • "Црвена Звезда" — "Манчестер Сити" 19:45;

  • "Антверпен" — "Барселона" 22:00;

  • "Атлетико" — "Лацио" 22:00;

  • "Боруссия" — "ПСЖ" 22:00;

  • "Ньюкасл Юнайтед" "Милан" 22:00;

  • "Порту" — "Шахтер" 22:00;

  • "Селтик" — "Фейеноорд" 22:00.

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.




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Источник: https://comments.ua/ua
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