Полуфинал Кубка Африки: где смотреть матч Кот-д’Ивуар – ДР Конго

Сегодня пройдут полуфинальные матчи Кубка африканских наций. В одном из них сборная Кот-д'Ивуара будет играть против ДР Конго. Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев"



Футболисты Кот-д'Ивуара. Фото прес-служба КАН

Где смотреть матч

Игру Кот-д'Ивуар – ДР Конго можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча завтра в 22:00 по киевскому времени.

Расписание полуфинальных матчей Кубка Африки.

7 февраля, среда

19:00 Нигерия – Южная Африканская Республика.

22:00 Кот-д'Ивуар – ДР Конго

Результаты всех матчей 1/4 финала Кубка Африки

2 февраля, пятница

19:00. Нигерия – Ангола 1:0

22:00. ДР Конго – Гвинея 3:1

3 февраля, суббота

19:00. Мали – Кот-д'Ивуар 1:2 (после д.ч.)

22:00. Кабо-Верде – ЮАР 0:1

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Ранее "Комментарии" писали, что во втором полуфинале Australian Open встречались Даяна Ястремская и Чжэн Цинь Вэнь. Несмотря на хороший старт украинки, победу в двух сетах и путевку в финал одержала представительница Китая.

