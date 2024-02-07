Полуфинал Кубка Африки: где смотреть матч Кот-д’Ивуар – ДР Конго

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Куров Артем
Сегодня пройдут полуфинальные матчи Кубка африканских наций. В одном из них сборная Кот-д'Ивуара будет играть против ДР Конго. Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев"
Футболисты Кот-д'Ивуара. Фото прес-служба КАН
Игру Кот-д'Ивуар – ДР Конго можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча завтра в 22:00 по киевскому времени.
7 февраля, среда
19:00 Нигерия – Южная Африканская Республика.
22:00 Кот-д'Ивуар – ДР Конго
2 февраля, пятница
19:00. Нигерия – Ангола 1:0
22:00. ДР Конго – Гвинея 3:1
3 февраля, суббота
19:00. Мали – Кот-д'Ивуар 1:2 (после д.ч.)
22:00. Кабо-Верде – ЮАР 0:1
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