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Польша – Украина: где смотреть решающий матч отбора на ЧМ 2024

Сборной Украины нужна только победа для выхода на ЧМ 2024

сегодня, 19:31
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня сборная Украины по футзалу сыграет решающий матч отбора на Чемпионат мира 2024 года. Соперником станет сборная Польши. Где смотреть матч читайте в материале "Комментариев".

Польша – Украина: где смотреть решающий матч отбора на ЧМ 2024

Сборная Украины по футзалу. Фото из открытых источников

Где посмотреть матч

Игру Польша – Украина можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.

Чтобы получить прямую путевку на чемпионат мира сборной Украины, нужна только победа. Сам Чемпионат мира будет проходить в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

Турнирная таблица

 

Команда

И

В

Н

П

М

О

1

Польша

5

4

0

1

18-9

12

2

Украина

5

3

1

1

27-9

10

3

Сербия

5

1

2

2

9-15

5

4

Бельгия

5

0

1

4

10-31

1



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Источник: https://megogo.net/ua/tv/channels/4075301-megogo-futbol-pershiy-online.html
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