Польша – Украина: где смотреть решающий матч отбора на ЧМ 2024

Сегодня сборная Украины по футзалу сыграет решающий матч отбора на Чемпионат мира 2024 года. Соперником станет сборная Польши. Где смотреть матч читайте в материале "Комментариев".



Сборная Украины по футзалу. Фото из открытых источников

Где посмотреть матч

Игру Польша – Украина можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.

Чтобы получить прямую путевку на чемпионат мира сборной Украины, нужна только победа. Сам Чемпионат мира будет проходить в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

Турнирная таблица

Команда И В Н П М О 1 Польша 5 4 0 1 18-9 12 2 Украина 5 3 1 1 27-9 10 3 Сербия 5 1 2 2 9-15 5 4 Бельгия 5 0 1 4 10-31 1





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