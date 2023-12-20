Польша – Украина: где смотреть решающий матч отбора на ЧМ 2024

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Куров Артем
Сегодня сборная Украины по футзалу сыграет решающий матч отбора на Чемпионат мира 2024 года. Соперником станет сборная Польши. Где смотреть матч читайте в материале "Комментариев".
Сборная Украины по футзалу. Фото из открытых источников
Игру Польша – Украина можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.
Чтобы получить прямую путевку на чемпионат мира сборной Украины, нужна только победа. Сам Чемпионат мира будет проходить в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.
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