Полиция составила протокол на футболиста клуба УПЛ

В середине декабря полиция составила на футболиста "Полесье" Владислава Вакулу протокол по статье 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях, что касается "злостного неповиновения законному распоряжению или требованию полицейского". Об этом сообщает журналист Владимир Зверев.



Футболист Полесья Вакула. Фото из открытых источников

Протокол составлен на Владислава Вакулу — футболиста "Полесье", который первую часть сезона провел в аренде в "Черноморце" Случилось это на одной из улиц Житомира после того, как полицейские остановили автомобиль Вакулы. У "Полесья" контракт с Вакулой до 2025-го. Впрочем, есть сомнения, что игрок останется в житомирском клубе. Поскольку президент житомирян Геннадий Буткевич больше не верит, что игрока можно перевоспитать, пишет журналист.

