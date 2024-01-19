Погоня за "Байером": анонс и расписание матчей 18 тура немецкой Бундеслиги

Завтра стартуют матчи 18-го тура немецкой Бундеслиги сразу пятью матчами. Сначала этот тур должен был начинаться сегодня поединком между Майнцом и Унионом, однако из-за неблагоприятных погодных условий он был перенесен.



Кейн и Мусиала. Фото прес-служба Баварии

Расписание матчей 18 тура германской Бундеслиги

Суббота, 20 января

16:30 "Фрайбург" — "Хоффенхайм";

16:30 "Кельн" — "Боруссия" Дортмунд;

16:30 "Бохум" — "Штутгарт";

16:30 "Хайденхайм" — "Вольфсбург";

16:30 "Дармштадт" — "Айнтрахт" Франкфурт;

19:30 "РБ Лейпциг" — "Байер" Леверкузен;

Воскресенье, 21 января

16:30 "Бавария" Мюнхен — "Вердер" Бремен;

18:30 "Боруссия" Менхенгладбах — "Аугсбург".

Турнирная таблица перед 17 туром

Лидером в Бундеслиге сейчас является леверкузенский "Байер", набравший 45 очков. Следом за ним идет "Бавария", которая имеет матч в запасе и 41 балл, а "Штутгарт" с 34 очками третий. Замыкает топ-4 "РБ Лейпциг" с 33 баллами. В зоне вылета находятся: Майнц (16 место, 11 очков), Кельн (17 место, 11 очков) и Дармштадт (18 место, 10 очков).

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Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

