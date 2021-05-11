Под Домом футбола планировали провести проплаченный митинг: оплата 60 грн в час

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Станислав Молчанов
В четверг, 13
мая, в Тернополе состоится финал Кубка Украины между Динамо и Зарей. Об этом
сообщают "Вести. Юа".
Стадион в Тернополе. Фото: vesti.ua
Накануне в
Тернополе прошло заседание оперативного штаба, на котором горвласть, с учётом
ковидной ситуации в регионе, постановила, что стадион во время матча может быть
заполнен не более, чем на 20%. Речь о 3000 билетов, 10% из которых в равных
частях должны поделить между собой клубы-участники финала и УАФ.
По данным "Вести.
Юа", вчера в закрытой киевской группе по набору участников митингов появилось
объявление об организации пикета Дома футбола. За 1 час предлагается оплата в
размере 60 грн. Проплаченный "марш" якобы должен состоятся сегодня в
13.00.
Координатор митинга в личной переписке с соискателем "работы" сообщил, что сбор организован "Динамо" якобы с целью потребовать себе больше билетов, чем выступить против свободной продажи оставшихся.
"Вести. Юа"
отметили, что получить комментарий у столичного ФК по этому поводу пока не
удалось.
Напомним, что на
матч Динамо — Колос билетов
в свободной продаже не было. Такое решение киевляни тогда объяснили тем,
что не хотят допустить приезда в Ковалёвку своих ультрас.
Как сообщает "Вести.
Юа", ультрас "Динамо" уже не раз обвиняли братьев Суркисов в
блокировании возможности посещения матчей команды.
Ранее портал "Комментарии"
писал, что вратарь футбольного клуба "Шахтер" Андрей
Пятов заявил, что завершает карьеру в составе сборной Украины.
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