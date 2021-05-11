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Под Домом футбола планировали провести проплаченный митинг: оплата 60 грн в час

СМИ сообщают о подготовке проплаченного митинга накануне финала Кубка Украины по футболу

сегодня, 13:09
Автор:

Станислав Молчанов

В четверг, 13 мая, в Тернополе состоится финал Кубка Украины между Динамо и Зарей. Об этом сообщают "Вести. Юа".

Под Домом футбола планировали провести проплаченный митинг: оплата 60 грн в час

Стадион в Тернополе. Фото: vesti.ua

Накануне в Тернополе прошло заседание оперативного штаба, на котором горвласть, с учётом ковидной ситуации в регионе, постановила, что стадион во время матча может быть заполнен не более, чем на 20%. Речь о 3000 билетов, 10% из которых в равных частях должны поделить между собой клубы-участники финала и УАФ.

По данным "Вести. Юа", вчера в закрытой киевской группе по набору участников митингов появилось объявление об организации пикета Дома футбола. За 1 час предлагается оплата в размере 60 грн. Проплаченный "марш" якобы должен состоятся сегодня в 13.00.

Координатор митинга в личной переписке с соискателем "работы" сообщил, что сбор организован "Динамо" якобы с целью потребовать себе больше билетов, чем выступить против свободной продажи оставшихся.

Под Домом футбола планировали провести проплаченный митинг: оплата 60 грн в час - фото 2

"Вести. Юа" отметили, что получить комментарий у столичного ФК по этому поводу пока не удалось.

Напомним, что на матч Динамо — Колос билетов в свободной продаже не было. Такое решение киевляни тогда объяснили тем, что не хотят допустить приезда в Ковалёвку своих ультрас.

Как сообщает "Вести. Юа", ультрас "Динамо" уже не раз обвиняли братьев Суркисов в блокировании возможности посещения матчей команды.

Ранее портал "Комментарии" писал, что вратарь футбольного клуба "Шахтер" Андрей Пятов заявил, что завершает карьеру в составе сборной Украины.


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Источник: https://vesti.ua/sport/dinamo-reshilo-sobrat-proplachennyj-miting-v-kieve
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