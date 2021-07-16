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Главная Новости Спорт футбол Почему президента полтавской "Ворсклы" объявили в международный розыск
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Почему президента полтавской "Ворсклы" объявили в международный розыск

Пока Интерпол разыскивает украинского бизнесмена, судьба полтавского клуба остается в подвешенном состоянии

сегодня, 14:00
Автор:

Данило Матюха

Известного украинского бизнесмена и директора футбольного клуба "Ворскла" Константина Жеваго объявили в международный розыск по запросу Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Почему президента полтавской "Ворсклы" объявили в международный розыск

Константин Жеваго - фото из открытых источников

Как указывают в ГБР,  27 сентября 2019 екс-нардепу было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО "Банк "Финансы и Кредит", организовал растрату 113 млн долларов США этого финучреждения. На данный момент поиском Жеваго занимается Интерпол.

"Подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов США с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным", — сообщают в ведомстве.

Отметим, что бывшего народного депутата подозревают в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Напомним, 27 сентября в Госбюро расследований заявили, что заочно вручили Жеваго подозрение по делу о растрате 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит". В пресс-службе бизнесмена сообщили, что он не появился в ГБР для вручения подозрения и допроса, поскольку находится на лечении за границей. Жеваго отрицает любые обвинения. В деле о растрате 2,5 млрд грн банка фигурирует также ряд бывших топ-менеджеров финучреждения.

Как сообщал сайт "Комментарии", Жеваго находится в розыске еще с 2019 года, когда суд постановил арестовать экс-нардепа. 


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/kolishnogo-narodnogo-deputata-ogolosheno-v-mizhnarodnij-rozshuk
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