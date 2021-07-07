Почему по мнению Саутгейта Дания находится под большим эмоциональным давлением

Тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что является фанатом датской футбольной школы. Об этом сообщает FourFourTwo.

Гарет Саутгейт - фото из открытых источников

По мнению наставника англичан, Дания всегда демонстрировала высококачственный футбол, который достоин восхищения.

"Мы уважаем датчан, я, очевидно, достаточно взрослый, чтобы помнить их победы. Поэтому я всегда был фанатом игроков, которых родила Дания, их футбол невероятен", — сказал Саутгейт.

Но также тренер сборной Англии считает, гости могут оказаться под большим давлением, чем его собственная команда. Это связанно с тем, что Дания подняла титул чемпиона Европы в 1992 году и хочет повторить свое достижение снова.

"Мы никогда не были в финале, поэтому давление — это то, что мотивирует, это вызов для нас. Дания уже выигрывала этот турнир, поэтому, возможно, на Данию будет оказываться большее давление, чтобы повторить достижение. Но мы не так смотрим на игру, мы знаем, что все будет решено только на футбольном поле", — добавил Саутгейт.

Но в то же время Гарет Саутгейт говорит, что у Англии не такая хорошая футбольная история, как иногда думает ее народ.

"Мы никогда не были в финале чемпионата Европы. Мы достигли полуфинала чемпионата Европы или чемпионата мира всего в шестой раз в своей истории. Но эти игроки делают огромные успехи, и все время преодолевают барьеры. Мы преодолели барьеры в плей-офф турнира, и у нас есть еще одна возможность сделать историю", — подчеркивает тренер.

Напомним, что капитан сборной Англии и "Тоттенхема" Гарри Кейн нацелен воспользоваться уникальной возможностью выиграть крупный турнир на родине, ведь считает этот шанс последним в своей карьере. Детальнее о рассуждениях футболиста можете прочитать в нашем материале.



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