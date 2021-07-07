Почему по мнению Саутгейта Дания находится под большим эмоциональным давлением

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Данило Матюха
Тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что является фанатом датской футбольной школы. Об этом сообщает FourFourTwo.
Гарет Саутгейт - фото из открытых источников
По мнению наставника англичан, Дания всегда демонстрировала высококачственный футбол, который достоин восхищения.
Но также тренер сборной Англии считает, гости могут оказаться под большим давлением, чем его собственная команда. Это связанно с тем, что Дания подняла титул чемпиона Европы в 1992 году и хочет повторить свое достижение снова.
Но в то же время Гарет Саутгейт говорит, что у Англии не такая хорошая футбольная история, как иногда думает ее народ.
Напомним, что капитан сборной Англии и "Тоттенхема" Гарри Кейн нацелен воспользоваться уникальной возможностью выиграть крупный турнир на родине, ведь считает этот шанс последним в своей карьере. Детальнее о рассуждениях футболиста можете прочитать в нашем материале.
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