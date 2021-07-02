logo
Русский Українська

BTC/USD

33539.37

ETH/USD

2107.90

LTC/USD

135.08

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол Почему Ангела Меркель и Борис Джонсон обсуждали футбол на официальной встрече в Лондоне
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Ангела Меркель и Борис Джонсон обсуждали футбол на официальной встрече в Лондоне

Канцлер Германии встревожена ростом заболеваемости COVID-19 в Англии

сегодня, 19:38
Автор:

Данило Матюха

Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена тем, что на чемпионат Европы в Лондоне будет допущено много зрителей. Об этом сообщает TV Sport 2.

Почему Ангела Меркель и Борис Джонсон обсуждали футбол на официальной встрече в Лондоне

Меркель и Джонсон - фото: Reuters

В полуфиналах и финале чемпионата Европы по футболу более 60 тысяч зрителей смогут занять места на стадионе лондонском Уэмбли, что в последствии может привести к увеличению распространения коронавируса во всем мире.

Но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не видит причин для волнения.

"На данный момент наша позиция очень четкая. У нас есть определенные мероприятия, которые мы можем проводить очень осторожно и под контролем, проверяя всех, кто в них участвует", — заявил Джонсон.

Он также добавил, что Великобритания построила "значительную стену иммунитета" с помощью программы вакцинации в стране.

В свою очередь Ханс Клюге, директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе, предупредил, что чемпионат Европы может превратиться в масштабное мероприятие. А Глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд призвала принимающие города больше отслеживать передвижения иностранных болельщиков.

Напомним, что правительство Англии призывает футбольных болельщиков не ездить в Рим на игру четвертьфинала Евро-2020 со сборной Украины. Главной причиной таких предостережений послужило нахождение Италии в "желтом" списке эпидемиологической опасности.

Ранее портал "Комментарии" писал, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу предположил, кто может стать победителем Чемпионата Европы по футболу. Он считает, что кубок получат итальянцы, которые смогли продемонстрировать лучшую командную игру. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nyheder.tv2.dk/udland/2021-07-02-johnson-holder-fast-i-mange-em-tilskuere-trods-merkel-skepsis
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ