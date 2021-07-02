Почему Ангела Меркель и Борис Джонсон обсуждали футбол на официальной встрече в Лондоне

Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена тем, что на чемпионат Европы в Лондоне будет допущено много зрителей. Об этом сообщает TV Sport 2.

Меркель и Джонсон - фото: Reuters

В полуфиналах и финале чемпионата Европы по футболу более 60 тысяч зрителей смогут занять места на стадионе лондонском Уэмбли, что в последствии может привести к увеличению распространения коронавируса во всем мире.

Но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не видит причин для волнения.

"На данный момент наша позиция очень четкая. У нас есть определенные мероприятия, которые мы можем проводить очень осторожно и под контролем, проверяя всех, кто в них участвует", — заявил Джонсон.

Он также добавил, что Великобритания построила "значительную стену иммунитета" с помощью программы вакцинации в стране.

В свою очередь Ханс Клюге, директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе, предупредил, что чемпионат Европы может превратиться в масштабное мероприятие. А Глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд призвала принимающие города больше отслеживать передвижения иностранных болельщиков.

Напомним, что правительство Англии призывает футбольных болельщиков не ездить в Рим на игру четвертьфинала Евро-2020 со сборной Украины. Главной причиной таких предостережений послужило нахождение Италии в "желтом" списке эпидемиологической опасности.

Ранее портал "Комментарии" писал, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу предположил, кто может стать победителем Чемпионата Европы по футболу. Он считает, что кубок получат итальянцы, которые смогли продемонстрировать лучшую командную игру.

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