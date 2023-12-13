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Победы "Реала" и "Бенфики", антирекорд "МЮ": результаты матчей ЛЧ

"Бенфика" с Трубиным завоевала путевку в евровесну забив на последних минутах матча

сегодня, 12:06
Автор:
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Куров Артем
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Вчера состоялись первые восемь матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игровой день подарил нам как имена некоторых участников плей-офф, так и команд, которые останутся без евровесны в этом сезоне. Результаты всех матчей вторника смотрите в материале "Комментариев".

Победы "Реала" и "Бенфики", антирекорд "МЮ": результаты матчей ЛЧ

Эрик тен Хаг на пресс-конференции. Фото прес-служба "МЮ"

Все матчи 6 тура группового этапа Лиги чемпионов

12 декабря, вторник


  • "Ланс" 2:1 "Севилья";

  • "ПСВ" 1:1 "Арсенал";

  • "Зальцбург" 1:3 "Бенфика";

  • "Интер" 0:0 "Реал Сосьедад";

  • "Копенгаген" 1:0 "Галатасарай";

  • "Манчестер Юнайтед" 0:1 "Бавария";

  • "Наполи" 2:0 "Брага";

  • "Унион Берлин" 2:3 "Реал Мадрид".

13 декабря, среда

  • "РБ Лейпциг" — "Янг Бойз" 19:45;

  • "Црвена Звезда" — "Манчестер Сити" 19:45;

  • "Антверпен" — "Барселона" 22:00;

  • "Атлетико" — "Лацио" 22:00;

  • "Боруссия" — "ПСЖ" 22:00;

  • "Ньюкасл Юнайтед" "Милан" 22:00;

  • "Порту" — "Шахтер" 22:00;

  • "Селтик" — "Фейеноорд" 22:00.

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.

Напомним, что цены на игроков в украинской Премьер-лиге не могут конкурировать с топовыми европейскими лигами, однако и здесь есть свои лидеры. Портал Transfermarkt обновил трансферные цены на игроков украинского чемпионата.




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Источник: https://comments.ua/ua
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