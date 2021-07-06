Пиво, мороженое и музыка: как сборная Англии отдыхала перед выходом в плей-офф Евро-2020

23 июня после окончания группового этапа для сборной Англии капитан команды Гарри Кейн решил использовать эту возможность, чтобы перевести дух и расслабиться вместе с командой. Об этом сообщает Daily Mail.

Сборная Англии - фото из открытых источников

По словам самого футболиста, у него не было веры в то, что команда Гарета Саутгейта выйдет из группы D, поэтому он решил устроить вечеринку и пригласил на тренировочною базу сборной своего друга, обладателя премии "Грэмми", английского певца Эда Ширана.

Футболисты установили два телевизора, чтобы одновременно осматривать столкновение Франции с Португалией и встречу Германии с Венгрией. Также к парку Святого Георгия, где располагается база игроков, подвезли два фургона с мороженым. Кроме того тренерский штаб разрешил игрокам выпить пива и устроить барбекю, так как следующая игра могла быть только через шесть дней.

"Это было действительно сюрреалистично — устраивать барбекю, где Эд Ширан сидит рядом с тобой и играет на своей гитаре! Я подумал, что заплатил бы много денег, чтобы посмотреть на это еще раз", — сказал защитник команды Киран Трипье.

Напомним, что капитан сборной Англии и "Тоттенхема" Гарри Кейн нацелен воспользоваться уникальной возможностью выиграть крупный турнир на родине, ведь считает этот шанс последним в своей карьере. Детальнее о рассуждениях футболиста можете прочитать в нашем материале.

Также интернет-портал "Комментарии" писал, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу предположил, кто может стать победителем Чемпионата Европы по футболу. Он считает, что кубок получат итальянцы, которые смогли продемонстрировать лучшую командную игру.





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