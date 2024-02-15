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Первый рейтинг ФИФА в 2024 году: на каком месте сборная Украины

Из-за недавно проведенных Кубков Африки и Азии сборная Украины опустилась в рейтинге

сегодня, 16:27
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня ФИФА обнародовала первый в 2024 году рейтинг сборных мира. Сборная Украины опустилась на 2 позиции, передают "Комментарии".

Первый рейтинг ФИФА в 2024 году: на каком месте сборная Украины

Сборная Украины перед матчем. Фото прес-служба УАФ

Рейтинг ФИФА на 15 февраля 2024 года

  1. Аргентина — 1855,20.

  2. Франция — 1845,44.

  3. Англия — 1800,05.

  4. Бельгия — 1798,46.

  5. Бразилия — 1784,09.

  6. Нидерланды — 1745,48.

  7. Португалия — 1745,06.

  8. Испания — 1732,64.

  9. Италия — 1718,82.

  10. Хорватия — 1717,57.

24. Украина — 1553,35.

Нашу команду обошли сборные Южной Кореи и Австралии из-за участия команд в Кубке Азии.

Первый рейтинг ФИФА в 2024 году: на каком месте сборная Украины - фото 2
Первый рейтинг ФИФА в 2024 году: на каком месте сборная Украины - фото 3

Все матчи сборной Украины в 2023 году

  • 23 марта, 19.00. "Брентфорд" 2 – Украина – 0:2 (общительный матч)

  • 26 марта, 19.00. Англия – Украина – 2:0

  • 12 июня. 21:45. Германия – Украина – 3:3 (общительный матч)

  • 16 июня, 21:45. Северная Македония – Украина – 2:3

  • 19 июня, 19:00. Украина – Мальта – 1:0

  • 9 сентября, 19.00. Украина – Англия – 1:1

  • 12 сентября, 21.45. Италия – Украина – 2:1

  • 14 октября, 16:00. Украина – Северная Македония – 2:0

  • 17 октября, 21.45. Мальта – Украина – 1:3

  • 16 ноября, 17:00. "Лехия" – Украина – 0:2 (общительный матч)

  • 20 ноября, 21.45. Украина – Италия – 0:0

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.



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Источник: https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/men
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