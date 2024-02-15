Первый рейтинг ФИФА в 2024 году: на каком месте сборная Украины

Сегодня ФИФА обнародовала первый в 2024 году рейтинг сборных мира. Сборная Украины опустилась на 2 позиции, передают "Комментарии".



Сборная Украины перед матчем. Фото прес-служба УАФ

Рейтинг ФИФА на 15 февраля 2024 года

Аргентина — 1855,20. Франция — 1845,44. Англия — 1800,05. Бельгия — 1798,46. Бразилия — 1784,09. Нидерланды — 1745,48. Португалия — 1745,06. Испания — 1732,64. Италия — 1718,82. Хорватия — 1717,57.

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24. Украина — 1553,35.

Нашу команду обошли сборные Южной Кореи и Австралии из-за участия команд в Кубке Азии.

Все матчи сборной Украины в 2023 году

23 марта, 19.00. "Брентфорд" 2 – Украина – 0:2 (общительный матч)

26 марта, 19.00. Англия – Украина – 2:0

12 июня. 21:45. Германия – Украина – 3:3 (общительный матч)

16 июня, 21:45. Северная Македония – Украина – 2:3

19 июня, 19:00. Украина – Мальта – 1:0

9 сентября, 19.00. Украина – Англия – 1:1

12 сентября, 21.45. Италия – Украина – 2:1

14 октября, 16:00. Украина – Северная Македония – 2:0

17 октября, 21.45. Мальта – Украина – 1:3

16 ноября, 17:00. "Лехия" – Украина – 0:2 (общительный матч)

20 ноября, 21.45. Украина – Италия – 0:0

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

