Первый рейтинг ФИФА в 2024 году: на каком месте сборная Украины

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Куров Артем
Сегодня ФИФА обнародовала первый в 2024 году рейтинг сборных мира. Сборная Украины опустилась на 2 позиции, передают "Комментарии".
Сборная Украины перед матчем. Фото прес-служба УАФ
Аргентина — 1855,20.
Франция — 1845,44.
Англия — 1800,05.
Бельгия — 1798,46.
Бразилия — 1784,09.
Нидерланды — 1745,48.
Португалия — 1745,06.
Испания — 1732,64.
Италия — 1718,82.
Хорватия — 1717,57.
…
24. Украина — 1553,35.
Нашу команду обошли сборные Южной Кореи и Австралии из-за участия команд в Кубке Азии.
23 марта, 19.00. "Брентфорд" 2 – Украина – 0:2 (общительный матч)
26 марта, 19.00. Англия – Украина – 2:0
12 июня. 21:45. Германия – Украина – 3:3 (общительный матч)
16 июня, 21:45. Северная Македония – Украина – 2:3
19 июня, 19:00. Украина – Мальта – 1:0
9 сентября, 19.00. Украина – Англия – 1:1
12 сентября, 21.45. Италия – Украина – 2:1
14 октября, 16:00. Украина – Северная Македония – 2:0
17 октября, 21.45. Мальта – Украина – 1:3
16 ноября, 17:00. "Лехия" – Украина – 0:2 (общительный матч)
20 ноября, 21.45. Украина – Италия – 0:0
Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.
Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.
Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.
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