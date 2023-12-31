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Первый матч АПЛ в 2024 году: где смотреть "Ливерпуль" - "Ньюкасл"

В случае победы подопечные Юргена Клоппа станут единоличными лидерами АПЛ

31 декабря 2023, 20:50
Автор:
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Куров Артем
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Завтра продолжится 20 тур английской Премьер-лиги. В одном из матчей сыграют "Ливерпуль" и "Ньюкасл Юнайтед". Когда и где смотреть первый матч АПЛ в 2024 году, читайте в материале "Комментариев".

Первый матч АПЛ в 2024 году: где смотреть "Ливерпуль" - "Ньюкасл"

Нуньес забивает гол. Фото прес-служба АПЛ

Где посмотреть матч

Игру Ливерпуля и Ньюкасл Юнайтед можно будет посмотреть на платформах Megogo или Setanta Sports, при условии если у вас есть подписки. Начало матча сегодня в 22:00 по киевскому времени.

Расписание всех матчей 20-го тура английской Премьер-лиги

Суббота, 30 декабря

  • 14:30 "Лутон" 2:3 "Челси"

  • 17:00 "Астон Вилла" 3:2 "Бернли"

  • 17:00 "Кристалл Пелас" 3:1 "Брентфорд"

  • 17:00 "Манчестер Сити" 2:0 "Шеффилд Юнайтед"

  • 17:00 "Вулвергемптон" 3:0 "Эвертон"

  • 19:30 "Ноттингем" 2:1 "Манчестер Юнайтед"

Воскресенье, 31 декабря

  • 16:00 "Фулхэм" 2:1 "Арсенал"

  • 16:00 "Тоттенхэм" 3:1 "Борнмут"

Понедельник, 1 января

  • 22:00 "Ливерпуль" — "Ньюкасл"

Вторник, 2 января

  • 21:30 "Вест Хэм" — "Брайтон"

Турнирная таблица АПЛ перед 19 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 42 очка. Далее следует "Арсенал" Зинченко с 40 очками, а на бал меньше у сенсационной Астон Виллы, которая идет третьей. Топ-4 замыкает "Манчестер Сити", у них 37 очков. "Челси" с Михаилом Мудриком расположилось ровно посередине — на 10 позиции и имеет 25 зачетных баллов. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. "Брентфорд" Ярмолюка 14-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 12 и 17 позициях соответственно.

Читайте также, что у главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти есть приятная "головная боль" относительно позиции основного вратаря команды . Ведь, что Кепа, что Лунин хорошо показали себя в этом сезоне и сажать на скамейку запасных это очень трудный выбор. Поэтому наставник "сливочных" решил проводить ротацию между ними во второй половине сезона.




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Источник: https://comments.ua/ua
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