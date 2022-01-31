Футболиста "Манчестер Юнайтед" обвиняют в избиении и изнасиловании девушки: подробности

Нападающий сборной Великобритании "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд, обвиняемый в насилии в отношении своей любимой, отстранен от работы с коллективом команды. Кроме этого, стало известно, что его уже арестовала полиция. Об этом сообщает в социальных сетях работник Daily Mail Майк Киган.

Мейсон Гринвуд (фото twitter.com/ManUtd)

Используя информацию от своего информатора, журналист утверждает, что в "Манчестер Юнайтед" приняли решение отстранить этого игрока от участия в тренировках и играх пока не будут выяснены все обстоятельства.

Недавно экс-возлюбленная звезды британского футбола обвинила его в применении физического и сексуального насилия. Девушка опубликовала фотографии, на которых продемонстрировала многочисленные синяки на разных участках тела и лицо в крови.

По обнародованному заявлению известного футбольного клуба, им известно об обвинениях из социальных сетей. Но они не комментируют эту ситуацию, пока не установят подтверждающие это факты. И заявили, что клуб осуждает любые виды насилия.

Вместе с тем это не первая скандальная ситуация, в которой замечен Мейсон Гринвуд.

Осенью 2020 звезда вместе с приятелем из "Манчестер Сити" привели домой исландских жриц любви и организовали секс-вечеринку. В это время в Англии были установлены жестокие ограничительные меры. После этого, они уже не появились в составе сборной страны, где должны были осуществить свой дебют.

Потом в британских СМИ было показано видео. В ролике звезда футболист наполнял воздушный шарик, используя баллон с оксидом азота. Позже он производил вдыхание веселящего газа. Его поступок вызвал здесь резонанс. Ведь увеселяющий газ не запрещен, но негативные эффекты от его применения могут привести к летальному исходу.

В комментарии Гринвуда The Telegraph он признает, что желание пробовать – ошибочное решение. Поэтому он призывает других не поступать, так как он. Теперь он даже в 18-летнем возрасте осознает, что у него есть как привилегии, так и обязанности. И теперь знает, что в суде к нему применят более высокие стандарты по той причине, что он – футболист. Еще он отметил, что будет уважать это дальше. И полон решимости и благодарности отплатить с лучшей стороны за то, что его тренеры не утратили веру в него.

Игрок может получить срок тюремного заключения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что футболист "Манчестер Сити" обвиняется в изнасиловании и насилии .

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