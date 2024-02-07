Перенесенный матч Бундеслиги: где смотреть матч Майнц – Унион Берлин

Сегодня в немецкой Бундеслиге состоится перенесенный матч 18 тура между Майнцом и Уионом. Этот поединок должен был пройти еще 19 января, но был отменен из-за неблагоприятных погодных условий. Где смотреть эту игру, читайте в материале "Комментариев".



Стадион Майнца. Фото прес-служба клуба

Где посмотреть матч

Игру Майнц – Унион Берлин можно будет посмотреть на платформах Megogo и Setanta Sports, при условии, что у вас есть подписки. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.

Результаты матчей 18 тура немецкой Бундеслиги

Суббота, 20 января

16:30 "Фрайбург" 3:2 "Хоффенхайм";

16:30 "Кельн" 0:4 "Боруссия" Дортмунд;

16:30 "Бохум" 1:0 "Штутгарт";

16:30 "Хайденхайм" 1:1 "Вольфсбург";

16:30 "Дармштадт" 2:2 "Айнтрахт" Франкфурт;

19:30 "РБ Лейпциг" 2:3 "Байер" Леверкузен;

Воскресенье, 21 января

16:30 "Бавария" Мюнхен 0:1 "Вердер" Бремен;

18:30 "Боруссия" Менхенгладбах 1:2 "Аугсбург".

Среда, 7 февраля

19:30 "Майнц" — "Унион Берлин"

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