От рака умер футболист итальянского ФК

Стало известно о смерти молодого футболиста Вилли Брасиано Та Би, который был полузащитником в футбольном клубе "Атланта". Его сердце перестало биться на 22-ом году жизни. Об этом информирует Fanpage.it.

Умер футболист Вилли Брасиано Та Би - фото: Forzapescara

По словам источника, футболист долгое время боролся с раком печени. Последние несколько месяцев он провел на родине вместе со своей семьей. Вчера, 23 февраля, было сообщено о его смерти. Информацию об этом подтвердили на странице футбольного клуба в Instagram.

"Мы с глубоким волнением разделяем боль членов семьи из-за безвременной смерти Вилли Брасиано Та Би. Его мечта слишком рано рухнула ... Вилли, покойся с миром", — написали его коллеги в Сети.

Вилли Брасиано Та би родился в городе Диво, что в стране в Кот-д'Ивуар, в Западной Африке. Он был воспитанником таких футбольных клубов как Муссу, Аджам и академии АСЕК Мимозас. Кроме того, он выступал за сборные U-17 и U-20.

Пополнил состав футбольного клуба "Атланта" Вилли Брасиано Та Би в январе 2019 года. Уже в скором времени он стал лидером юношеской команды. Однако его карьера футболиста закончилась 14 июня 2019 года после матча против миланского "Интера". У спортсмена была обнаружена очень серьезная болезнь, которая не позволила ему продолжить свой путь в мире футбола, а позже оборвала его жизнь.

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