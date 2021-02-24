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От рака умер футболист итальянского ФК

Футболист боролся со своей болезнью на протяжении долгого времени

сегодня, 10:04
Автор:

Мокрик Анастасия

Стало известно о смерти молодого футболиста Вилли Брасиано Та Би, который был полузащитником в футбольном клубе "Атланта". Его сердце перестало биться на 22-ом году жизни. Об этом информирует Fanpage.it.

От рака умер футболист итальянского ФК

Умер футболист Вилли Брасиано Та Би - фото: Forzapescara

По словам источника, футболист долгое время боролся с раком печени. Последние несколько месяцев он провел на родине вместе со своей семьей. Вчера, 23 февраля, было сообщено о его смерти. Информацию об этом подтвердили на странице футбольного клуба в Instagram.

"Мы с глубоким волнением разделяем боль членов семьи из-за безвременной смерти Вилли Брасиано Та Би. Его мечта слишком рано рухнула ... Вилли, покойся с миром", — написали его коллеги в Сети.

Вилли Брасиано Та би родился в городе Диво, что в стране в Кот-д'Ивуар, в Западной Африке. Он был воспитанником таких футбольных клубов как Муссу, Аджам и академии АСЕК Мимозас. Кроме того, он выступал за сборные U-17 и U-20.

Пополнил состав футбольного клуба "Атланта" Вилли Брасиано Та Би в январе 2019 года. Уже в скором времени он стал лидером юношеской команды. Однако его карьера футболиста закончилась 14 июня 2019 года после матча против миланского "Интера". У спортсмена была обнаружена очень серьезная болезнь, которая не позволила ему продолжить свой путь в мире футбола, а позже оборвала его жизнь. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что американская телеведущая внезапно умерла на следующий день после того, как сделала вакцинацию от COVID-19. Кроме того, сайт информировал о смерти известного российского актера Андрея Мягкова, который в свое время стал звездой фильмов  "Ирония судьбы" и "Служебный роман".



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Источник: https://www.fanpage.it/sport/calcio/kulusevski-e-latalanta-ricordano-willy-ta-bi-dopo-la-sua-morte-riposa-in-pace-fratello/
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