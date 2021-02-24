От рака умер футболист итальянского ФК

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Мокрик Анастасия
Стало известно о смерти молодого футболиста Вилли
Брасиано Та Би, который был полузащитником в футбольном клубе "Атланта". Его
сердце перестало биться на 22-ом году жизни. Об этом информирует Fanpage.it.
Умер футболист Вилли Брасиано Та Би - фото: Forzapescara
По словам источника, футболист долгое время боролся с
раком печени. Последние несколько месяцев он провел на родине вместе со своей
семьей. Вчера, 23 февраля, было сообщено о его смерти. Информацию об этом
подтвердили на странице футбольного клуба в Instagram.
"Мы с глубоким волнением разделяем боль членов семьи
из-за безвременной смерти Вилли Брасиано Та Би. Его мечта слишком рано рухнула
... Вилли, покойся с миром", — написали его коллеги в Сети.
Вилли Брасиано Та би родился в городе Диво, что в
стране в Кот-д'Ивуар, в
Западной Африке. Он был воспитанником таких футбольных клубов как Муссу, Аджам
и академии АСЕК Мимозас. Кроме того, он выступал за сборные U-17
и U-20.
Пополнил состав футбольного клуба "Атланта" Вилли Брасиано Та Би в январе 2019 года. Уже в скором времени он стал лидером юношеской команды. Однако его карьера футболиста закончилась 14 июня 2019 года после матча против миланского "Интера". У спортсмена была обнаружена очень серьезная болезнь, которая не позволила ему продолжить свой путь в мире футбола, а позже оборвала его жизнь.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что американская телеведущая внезапно умерла на следующий день после того, как сделала вакцинацию от COVID-19. Кроме того, сайт информировал о смерти известного российского актера Андрея Мягкова, который в свое время стал звездой фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман".
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