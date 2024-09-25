От букмекерских компаний к "Газпрому": спонсоры команд в Лиге Чемпионов

17 сентября стартовал обновленный формат Лиги чемпионов 2024/25. В соревнованиях принимают участие сразу 36 команд, вместо 32, как было в старом формате. Еще до начала ЛЧ был установлен новый рекорд – 11 из 36 спонсоров команд являлись букмекерскими компаниями, что стало впервые в истории.



Лига Чемпионов. Фото из открытых источников

Почти треть от футбольных клубов в Лиге Чемпионов имеют спонсора букмекерскую компанию. Всего из 36 команд, 11 имеют спонсорские контракты с компаниями, занимающимися азартными играми. Среди них также оказался единственный украинский представитель в Лиге чемпионов – "Шахтер", у которого контракт с Favbet. Кроме "Шахтера" спонсоры-букмекеры у "Интера", "Спортинга", "Селтика" и других клубов.

На втором месте по количеству спонсорских контрактов с клубами по ЛЧ оказались компании-авиалинии. С ними заключили контракты 8 клубов, в том числе "Манчестер Сити", "Реал", "ПСЖ", "Арсенал", "Милан" и другие.

Третьей отраслью по количеству спонсорских контрактов с командами, выступающими в Лиге Чемпионов, стали компании из категории "еда и напитки" — 6 клубов. Еще две отрасли – телекоммуникации и ритейл — заключили рекламные контракты с двумя клубами, каждая.

По одному клубу, с которыми был заключен спонсорский контракт, имеют следующие отрасли: страхование, музыка, благотворительность, финансы, технологии, драгоценности и энергетика.

Именно в области энергетики сербский клуб "Црвена Звезда" имеет спонсора российскую компанию "Газпром".





Инфографика: Classic Football Shirts



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