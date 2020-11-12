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Главная Новости Спорт футбол Определился последний соперник сборной Украины на Евро-2020
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Определился последний соперник сборной Украины на Евро-2020

Сборная Северной Македонии сыграет в одной группе с Украиной на чемпионате Европы

12 ноября 2020, 23:37
Автор:

Владимир Лавский

Сборная Северной Македонии в финале квалификации обыграла Грузию со счетом 1:0 и пробилась на чемпионат Европы по футболу. Македонцы, согласно жеребьевке, попали в одну с национальной командой Украины. 

Определился последний соперник сборной Украины на Евро-2020

Помимо этих двух сборных, в квартете С сыграют команды Нидерландов и Австрии.

Подопечные Андрея Шевченко 13 июня откроют для себя турнир встречей с голландцами, далее 17 июня сыграют против Северной Македонии и закроют групповой раунд встречей с Австрией 21 июня. 

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти этим летом, однако перенесен на год из-за пандемии коронавируса. 

Как ранее сообщали "Комментарии", донецкий "Шахтер" в Киеве опозорился в матче с "Боруссией". 


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