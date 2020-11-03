Худший день в истории украинского футбола: как "Шахтер" опозорился в Киеве (ВИДЕО)

Донецкий "Шахтер" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов уступил "Боруссии" со счетом 0:6. "Комментарии" рассказывают, как прошел матч.

С первых минут немецкий клуб пошел в атаку, и уже на восьмой минуте забили первый мяч. Прострел с правого фланга, никто метрах в семи от ворот не держал Плеа, который в касание расстрелял Трубина. Второго мяча долго ждать не пришлось. Крамер из-за пределов штрафной пробил на силу, рикошет от Бондаря — и мяч упал в правый угол. До перерыва немцы забили еще дважды. Сначала классный дальний удар удался Плеа, а потом Бенсебиани после углового до конца поборолся и затолкал мяч в сетку.

Во втором тайме проблемы в обороне "Шахтера" еще дважды сыграли злую шутку. Плеа успел оформить хет-трик, а Штиндль завершил красивую комбинацию своим выстрелом. После трех туров дончане пока остались на втором месте с четырьмя очками, но свой матч еще не сыграли "Реал" и "Интер".

Как ранее сообщали "Комментарии", "Шахтер" разгромил "Мариуполь" и вышел на второе место в чемпионате Украины.

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