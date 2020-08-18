Определился первый финалист Лиги чемпионов (ВИДЕО ГОЛОВ)

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Владимир Лавский
Французский "ПСЖ" в 1/2 финала Лиги чемпионов разгромил немецкий "РБ Лейпциг" (3:0) и стал первым финалистом турнира.
На протяжении всего матча парижский клуб владел инициативой и достаточно быстро забил первый мяч. После подачи Анхеля Ди Марии со штрафного Маркиньос выпрыгнул выше всех в борьбе перед воротами и головой подсек мяч под дальнюю штангу.
По ходу первого тайма французы сумели увеличить разницу в счете. Теперь уже сам Ди Мария остался один посреди штрафной, принял передачу справа и протолкнул мяч мимо Гулачи в правый угол с 11 метров. Итоговый счет на табло установил испанский защитник Бернат, воспользовавшись ошибкой обороны соперника. Берната никто не держал на углу вратарской, и испанец головой пробил под опорную ногу Гулачи с острого угла. Соперник "ПСЖ" определится в среду, 18 августа. Во втором полуфинале сойдутся французский "Лион" и немецкая "Бавария".
Как ранее писали "Комментарии", донецкий "Шахтер" разгромно уступил миланскому "Интеру" в полуфинале Лиге Европы (0:5).
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