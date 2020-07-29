Определились все команды, которые будут представлять Украину в еврокубках

Определился последний, пятый, представитель от Украины в еврокубках следующего сезона. Им стал "Колос", который в финальной игре плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы обыграл "Мариуполь". Об этом пишет "РБК-Украина".



Команды не смогли определить сильнейшего за 90 минут, а в экстра-тайме удалось повести в счете команде из киевской области. На 95 минуте Денис Антюх головой замкнул подачу Владимира Лысенко. "Мариуполю" до конца поединка так и не удалось отыграться.

Благодаря этой победе подопечные Руслана Костышина впервые в своей истории сыграют в еврокубках. Команда начнет выступления со второго квалификационного раунда Лиги Европы, жеребьевка которого состоится 31 августа, а матч – 17 сентября.

Стоит отметить, что для "Колоса" это дебютный сезон в УПЛ. Еще в прошлом голу команда играла в Первой лиге.

Также путевку во второй по силе еврокубковый турнир завоевала бронзовый призер луганская "Заря", которая попала в групповой этап, и четвертая команда УПЛ черниговская "Десна", стартующая с третьего квалификационного раунда.

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" стартует в групповом раунде Лиги чемпионов, а вице-чемпион – киевское "Динамо" – в третьем квалификационном раунде.

Напомним, ультрас киевского "Динамо" собрались возле стадиона "Динамо" им. Лобановского, где сейчас находится главный тренер киевлян Мирча Луческу. Румынский тренер приехал на стадион на товарищеский матч "Динамо" U-19, а перед этим возложил цветы к памятнику Лобановскому.

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