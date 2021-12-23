Определились победители Кубка английской лиги в 1/4 финала: футбольный триллер в Ливерпуле и лондонское дерби

В среду, 22 декабря, прошли матчи 1/4 финала Кубка английской лиги. Вашему вниманию отчет матчей на сайте football24.ua.

Кубок английской лиги - фото с открытых источников

Поединок между "Ливерпулем" и "Лестером" стал украшением кубкового футбольного вечера. Наставник "красных" Юрген Клопп решил оставить на скамейке запасных основных игроки. За такое решение гости быстро наказали немецкого специалиста. На 13-ю минуту игры "Лестер" вел в счете 2:0. Дублем отличился Джейми Варди. К концу первого тайма цифры еще дважды сменялись табло. Сначала хозяина сократили голевое расстояние 1:2 (мяч забил Окслейд-Чемберлен), а затем Мэддисон снова восстановил преимущество "Лестера" в два мяча.

И тем не менее, подопечные Клоппа все же совершили победный камбэк. Сначала, в основное время, сравняли счет. А затем выиграли серию послематчевых пенальти.

В матче "Брентфорд" – "Челси", все решилось за десять минут до конца встречи. Наставник "аристократов" выставил полурезервный состав, что позволило "пчелам" так долго сдерживать атакующий пыл гостей.

И тем не менее, на 80-й минуте футболист "Челси" Янссон открыл счет, а через пять минут Жоржиньо его удвоил.

Интересный матч выдался между "шпорами" и "молотобойцами". На голы Бергвейна и Моура "Вест Хэм" ответил мячом Боуэна. После перерыва гости владели инициативой. На 80-й минуте на поле вышел Андрей Ярмоленко, но лидеру сборной Украины не удалось сменить счет на табло. Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Конте.

"Ливерпуль" – "Лестер" – 3:3 (пен. 5:4)

Голы: Окслейд-Чемберлен, 19, Жота, 68, Минамино, 90 5 – Варди, 9, 13, Мэддисон, 33

"Брентфорд" – "Челси" – 0:2

Голы: Янссон, 80, Жоржинью, 85

"Тоттенхэм" – "Вест Хэм" – 2:1

Голы: Бергвейн, 29, Моура, 34 – Боуэн, 32

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что представляют соперники сборной Украины из Лиги наций: Шотландия, Ирландия и Армения.





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