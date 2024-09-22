Он играл за сборную Украины, а теперь передал свою футболку для сбора денег оккупантам

Бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук передал свою футболку с автографом для сбора денег на российскую армию. Она была продана за 700 тысяч рублей (примерно 7500 долларов).



Анатолий Тимощук. Фото из открытых источников

Уроженец Луцка, работающий в настоящее время помощником тренера в российском футбольном клубе "Зенит", присоединился к помощи армии РФ. Анатолий Тимощук передал свою футболку для проведения аукциона.

"Футболка в цветах блокадной ленты к матчу ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Вырученные средства будут направлены в Курскую область", – сообщили организаторы аукциона.

Кроме того, организаторы разместили фото самого Тимощука, который держит футболку в руках. На игровой форме "Зенита" можно увидеть автограф футболиста и надпись "Город-герой Ленинград".

Тимощук передал футболку для сбора денег для России



Тимощук в этой футболке играл в товарищеской игре между "Зенитом" и "Кайратом".

Бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук родился и жил в Луцке. С 2017 года работает помощником главного тренера в "Зените" в России.

После начала полномасштабного вторжения России Анатолий Тимощук не говорил о войне в Украине. Только в конце 2022 года он назвал российскую военную агрессию "специальной военной операцией" и заявил, что не видит разницы между украинцами и россиянами.

Украинская ассоциация футбола навсегда запретила Анатолию Тимощуку заниматься какой-либо футбольной деятельностью – административной, спортивной и т.д. Кроме того, его лишили всех титулов победителя чемпионата Украины, а также Кубка и Суперкубка Украины. В прошлом году Тимощук был внесен в санкционный список СНБО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что футболист Александр Алиев назвал Тимощука "падалью украинского народа".

Также "Комментарии" писали, что Россия за миллион рублей купила украинскую спортсменку.

