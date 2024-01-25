Официально: Андрей Шевченко – новый президент УАФ

Сегодня во время XXVI Конгресса Украинской ассоциации футбола был избран новый президент УАФ. Им стала легенда украинского футбола и обладатель "Золотого мяча-2004" Андрей Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.



Андрей Шевченко новый президент УАФ. Фото с открытых источников

В столичном Доме футбола продолжается XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола, один из вопросов повестки дня которого — "Об избрании президента УАФ". По результатам голосования делегатов конгресса президентом Украинской ассоциации футбола избран Андрей Шевченко. За него отдали голоса 93 делегата из 94-х (сам Андрей Шевченко, также являющийся делегатом конгресса, участия в голосовании не принимал), – говорится в сообщении.

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Напомним, что английское издание FourFourTwo составило свой рейтинг лучших игроков итальянской Серии А в 2000-х годах. Лидером этого рейтинга оказался обладатель "Золотого мяча-2004" в составе Милана, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

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