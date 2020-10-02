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Один из самых титулованных клубов Европы едва не опозорился в Португалии: соперники пробили 25 пенальти

"Милан" лишь в серии пенальти смог одолеть сопротивление "Риу Аве"

сегодня, 00:56
Автор:

Владимир Лавский

Итальянский "Милан", за который долгое время играл нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, лишь в серии пенальти одолел португальскую "Риу Аве" и вышел в групповой этап Лиги Европы.

Один из самых титулованных клубов Европы едва не опозорился в Португалии: соперники пробили 25 пенальти

Соперники за 90 минут игры так и не определили сильнейшего, закончив основное время вничью — 1:1. Сначала Алексис Салемакерс вывел итальянцев вперед, но на 72-й минуте Жералдеш сравнял цифры на табло. Командам пришлось играть два экстра-тайма, и лишь на 120-й минуте итальянцы смогли сравнять счет. И то с пенальти. Чалханоглу подошел к мячу и ответил на гол Желссона. 

А затем началась серия пенальти, которая длилась 24 удара. Пришлось даже вратарям выполнять попытки, к слову, оба не забили. Решающий сейв совершил Джанлуиджи Доннарумма, чем и вывел свою команду дальше! 9:8, такой счет в серии! 

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, в 14.00. Среди участников элитного раунда будет и украинская "Заря". 

Как ранее сообщали "Комментарии", "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. 



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