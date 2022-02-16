Один из лидеров УПЛ на мажорной ноте завершил свои сборы в Турции

Один из лидеров украинской Премьер-лиги по футболу луганская "Заря" завершает второй этап зимней подготовки к чемпионату. Ранее, "черно-белые" под руководством Скрипника провели четыре спарринга против узбекского "Металлурга" (2:2), латвийской "Валмиеры" (2:1), казахстанского "Окжетпеса" (1:1) и датского "Оденсе" (3:2).

Луганская "Заря" - фото из zarya-lugansk.com

В среду, 16 февраля, луганчане завершили свой сбор в Турции еще двумя поединками. Как сообщает сайт Команда №1, в впервом матче "Заря" разгромила сербский "Железничар". Дублем выстрелил Ахмед Алибеков, также отличились Денис Нагнойный и зимний новичок команды Абдулла Абдуллаев.

Товарищеский матч

"Заря" (Украина) — "Железничар" (Сербия) — 4:1 (1:1)

Голы: Алибеков (33, 63), Абдуллаев (61), Нагнойный (68) — (45+1).

"Заря": Жилкин (Сапутин, 46), Абдуллаев, Алефиренко, Алибеков, Байрук, Дубко, Хлань, Нагнойный, Скорко (Тлумак, 46), Смиян (Кочергин, 81), Снурницын.

В вечернем поединке "черно-белые" добыли волевую победу над узбекским "Бунедкором". В воротах соперника расписались Владислав Кабаев и Денис Фаворов.

Товарищеский матч

"Заря" (Украина) — "Бунедкор" (Узбекистан) — 2:1 (0:1)

Голы: Кабаев (61), Фаворов (90+3) — (25).

"Заря": Мацапура, Булеца, Данченко, Фаворов, Имереков, Жуниньо, Кабаев (Гладкий, 83), Хомченовский (Лунев, 76), Цвек, Назарина, Овусу (Шахаб, 68).

Теперь команда Виктора Скрипника вернется в Запорожье, где продолжит подготовку к возобновлению сезона.

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