Очередной VAR-скандал спровоцировал драку между футболистами и полицией во время Кубка Либертадорес

На международном Южноамериканском турнире Кубок Либертадорес состоялся громкий скандал, связанный с VAR, который перерос в драку между игроками одной из команд с полицией. Об этом сообщает Mundo Deportvivo.

Кубок Либертадорес - фото из открытых источников

Неприятный инцидент произошел во время 1/16 турнира между бразильской командой "Атлетико Минейро" и аргентинцами из "Бока Хуниурс". Путевка в 1/8 кубка решалась по итогам двух матчей.

Две игры закончились со счетом 0:0, но в финальной серии пенальти более точными и психологически готовыми оказались футболисты "Атлетико Минейро", которые победили аргентинцев по точным ударами — 3: 1. Однако, перед этим в "Бока" были аннулированы два стопроцентных гола (по одному в каждом матче) после бесконечных размышлений и просмотров VAR.

Все началось с первого матча в аргентинском Бомбонере. Хозяева открыли счет, но через несколько минут судья отменил взятие ворот, указав на нарушение правил в предыдущем эпизоде, которого, как оказалось не было. После скандального матча судейский комитет наложил санкции на полевого и VAR рефери. Но следующая игра серии оказалась не менее одиозной.

В бразильском Белу-Оризонти ничего не предвещало беды. Игра проходила в абсолютном паритете пока во втором тайме после штрафного удара и ошибки голкипера игроки "Бока Хуниурс" не забили гол. Учитывая темп игры, этот мяч давал огромные шансы для аргентинцев пройти в следующий этап Кубка Либертадорес. Но в игру снова вмешался VAR, который известил о возможном офсайде. Хотя изображения и проведены вычислительной машиной линии не смогли зафиксировать четкого положения вне игры, после более чем 10-тиминутной паузы судья решил взять инициативу в свои руки, и принял решение отменить гол.

Такое развитие истории категорически не понравился аргентинским футболистам и тренерскому штабу. Поняв, что спорить по поводу принятого решения и законно доказывать свою правоту не имеет никакого смысла, представители "Бока Хуниурс" решили по-мужски разобраться с вопиющей несправедливостью.

Игроки, члены тренерского штаба и руководители футбольной совета "Бока" начали задираться к судье, на помощь которому поспешила полиция. В результате конфликта с представителями закона футбольное поле было пропитано слезоточивым газом и кровью, а сам стадион остался без частей ограждения. После конфликта пятерых игроков, тренера вратарей и двух представителей футбольного совета клуба доставили в местный участок полиции. Для урегулирования ситуации были привлечены представители МИД обеих стран.

Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO-2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.



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