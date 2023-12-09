Очень "странное" решение арбитров: скандал в матче "Шахтера" против "Вереса"



















Вчера состоялся последний для "Шахтера" и "Вереса" матч в этом году. В очередной раз поединок УПЛ запомнился больше не самой игрой, а скандальным решением арбитров. Комментарий непосредственного участника скандального эпизода читайте в материале "Комментариев".



Скандал в матче Шахтер - Верес. Фото прес-служба ФК Шахтер

Скандальное решение арбитров

На 49 минуте матча после удара Зубкова мяч якобы попал в руку игроку "Вереса" Шевченко, который находился в штрафной. Арбитрина Екатерина Монзуль почти сразу назначила пенальти. Однако после просмотра повторов стало очевидным, что никакого одиннадцатиметрового и в помине не было. Мяч попал в "пятую точку" игроку "Вереса". На этом матче работал VAR, где главным был Виталий Романов, почему-то не увидевший этого. Монзуль не стала сама пересматривать повтор и оставила ошибочное решение в силе. Вот, что об этом эпизоде сказал сам игрок:

Пенальти? Как только в раздевалке все пересматривали этот эпизод. Не хотел бы комментировать, но это реально забавно. Мяч даже рядом с рукой не был. Арбитрина лично даже не пыталась просмотреть VAR. Ну пусть это будет на совести арбитров. Мяч попал мне в пятую точку. Я не знаю, можно ли это слово озвучить. Я подошел к ней и спросил, посмотрит ли она видеоповтор. Она сказала, что так и назначила пенальти, – сказал Шевченко.

Что касается самого пенальти, то Зубков его не реализовал, на добивании сыграл Сикан, но его гол не засчитали из-за офсайда. В итоге "Шахтер" таки победил 2:0, но через призму очередного судейского скандала в УПЛ.





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