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Оборонительный рекорд "Реала" в этом сезоне: почему Лунин лучше Кепы

"Реал Мадрид" пропустил 9 голов в 15 матчах испанской Ла Лиги

сегодня, 13:34
Автор:
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Куров Артем
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В этом сезоне мадридский Реал показывает очень надежную игру в обороне и уже обновил клубный рекорд после 15 стартовых матчей Ла Лиги, сообщает издание Marca. В этом есть заслуга и Андрея Лунина, сыгравшего 5 матчей в чемпионате.

Оборонительный рекорд "Реала" в этом сезоне: почему Лунин лучше Кепы

Лунин отбил пенальти. Фото прес-служба ФК "Реал Мадрид"

Рекорд "Реала" в этом сезоне

В этом сезоне оборона команды Карло Анчелотти превосходит все ожидания. "Реал" уже побил собственный рекорд, пропустив 9 голов в 15 стартовых матчах Ла Лиги, что является лучшим показателем клуба в истории. Прошлый рекорд принадлежал команде под руководством Зинедина Зидана, которая в первых 15 матчах сезона 2019/20 пропустила 11 голов.


Вклад Лунина

Приятно, что свой важный вклад в этот рекорд внес и Андрей Лунин. В этом сезоне он сыграл в пяти матчах испанской Ла Лиги в которых пропустил всего два мяча. В трех играх украинец сумел оставить свои ворота "сухими". От Whoscored за эти пять матчей у Лунина средняя оценка 7,23, что является достаточно высоким показателем. К примеру, у его конкурента за место в старте Кепы Аррисабалаги семь пропущенных мячей в десяти матчах испанской Ла Лиги при 5 сухих поединках. Средняя оценка испанца – 6,79. Выводы делайте сами, но последнее слово за Карло Анчелотти, который, похоже, больше доверяет Кепе.

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Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2023/12/06/656dbb0946163f885f8b4590.html
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