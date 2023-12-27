Обновлен рейтинг клубов на конец 2023 года: на каких позициях украинские команды

На официальном сайте УЕФА по итогам 2023 появился обновленный рейтинг клубов. Лидер в нем "Манчестер Сити", который в прошлом сезоне получил "требл". На каких местах в этом списке украинские команды, смотрите в материале "Комментариев".



Шахтер перед матчем с Порту. Фото прес-служба Шахтера

В топ-100 клубов Европы входят только три украинских команды — это "Шахтер", "Динамо" и "Заря". "Горняки" занимают самую высокую 25 позицию с 63 очками. На 65 строчке расположилось киевское "Динамо" с 26,5 баллами. Луганский клуб с 18,5 очками на 87 позиции. Также в рейтинге присутствует "Днепр-1" — 141 место (10,5 очков) и "Ворскла" — 247 место (4,5 балла).

Топ-10 клубов Европы в рейтинге УЕФА

"Манчестер Сити" (Англия) — 141.000 балла "Бавария" (Германия) — 136.000 "Реал Мадрид" (Испания) — 123.000 ПСЖ (Франция) — 108.000 "Ливерпуль" (Англия) — 107.000 "Интер" (Италия) — 99.000 "РБ Лейпциг" (Германия) — 96.000 "Челси" (Англия) — 96.000 "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 92.000 "Рома" (Италия) — 91.000

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