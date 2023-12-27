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Обновлен рейтинг клубов на конец 2023 года: на каких позициях украинские команды

В 100 лучших клубов Европы вошли только три украинских команды

сегодня, 18:19
Автор:
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Куров Артем
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На официальном сайте УЕФА по итогам 2023 появился обновленный рейтинг клубов. Лидер в нем "Манчестер Сити", который в прошлом сезоне получил "требл". На каких местах в этом списке украинские команды, смотрите в материале "Комментариев".

Обновлен рейтинг клубов на конец 2023 года: на каких позициях украинские команды

Шахтер перед матчем с Порту. Фото прес-служба Шахтера

В топ-100 клубов Европы входят только три украинских команды — это "Шахтер", "Динамо" и "Заря". "Горняки" занимают самую высокую 25 позицию с 63 очками. На 65 строчке расположилось киевское "Динамо" с 26,5 баллами. Луганский клуб с 18,5 очками на 87 позиции. Также в рейтинге присутствует "Днепр-1" — 141 место (10,5 очков) и "Ворскла" — 247 место (4,5 балла).

Топ-10 клубов Европы в рейтинге УЕФА

  1. "Манчестер Сити" (Англия) — 141.000 балла

  2. "Бавария" (Германия) — 136.000

  3. "Реал Мадрид" (Испания) — 123.000

  4. ПСЖ (Франция) — 108.000

  5. "Ливерпуль" (Англия) — 107.000

  6. "Интер" (Италия) — 99.000

  7. "РБ Лейпциг" (Германия) — 96.000

  8. "Челси" (Англия) — 96.000

  9. "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 92.000

  10. "Рома" (Италия) — 91.000

Читайте также, что у главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти есть приятная "головная боль" относительно позиции основного вратаря команды . Ведь, что Кепа, что Лунин хорошо показали себя в этом сезоне и сажать на скамейку запасных это очень трудный выбор. Поэтому наставник "сливочных" решил проводить ротацию между ними во второй половине сезона.

Напомним, что портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков испанской Ла Лиги. Рейтинг самых дорогих игроков , футболистов, наиболее прибавивших в цене и больше подешевевших, смотрите в материале "Комментариев".



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Источник: https://www.uefa.com/nationalassociations/uefarankings/club/#/yr/2024
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