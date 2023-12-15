Новый 100-миллионный игрок: рейтинг самых дорогих игроков Бундеслиги

Портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков немецкой Бундеслиги. Еще один футболист в мире достиг отметки в 100 миллионов евро, передают "Комментарии".



Игроки Баварии празднуют гол. Фото прес-служба клуба

Топ-5 футболистов, которые больше всего добавили в трансферной стоимости:

Флориан Вирц ("Байер"), 15 млн евро, новая рыночная стоимость – 100 млн евро; Уго Ларссон (“Айнтрахт Франкфурт”), 11 млн, новая стоимость – 28 млн: Лоис Опенда (“РБ Лейпциг”), 10 млн, новая стоимость – 55 млн; Алехандро Гримальдо ("Байер"), 10 млн, новая стоимость – 35 млн евро; Джейми Байно-Гиттенс ("Боруссия Дортмунд"), 10 млн, новая стоимость – 28 млн.

Топ-5 наиболее подешевевших футболистов:

Серж Гнабри ("Бавария"), -10 млн, новая стоимость – 45 млн; Никлас Зюле ("Боруссия Дортмунд"), -8 млн, новая стоимость – 22 млн; Рами Бенсебаини ("Боруссия Дортмунд"), -8 млн, новая стоимость – 12 млн: Карим Адееми ("Боруссия Дортмунд"), -7 млн, новая стоимость – 28 млн; Себастьян Алле (Боруссия Дортмунд), -7 млн, новая стоимость – 18 млн.

Самые дорогие игроки немецкой Бундеслиги:

Джамал Мусиола ("Бавария"), – 110 млн; Гарри Кейн ("Бавария") – 110 млн; Флориан Вирц ("Байер"), – 100 млн; Лерой Сане ("Бавария"), – 80 млн; Йозуа Киммих ("Бавария"), – 75 млн.





Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.

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