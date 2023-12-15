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Новый 100-миллионный игрок: рейтинг самых дорогих игроков Бундеслиги

В топ-5 самых дорогих игроков Бундеслиги, четыре футболиста "Баварии"

сегодня, 13:06
Автор:
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Куров Артем
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Портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков немецкой Бундеслиги. Еще один футболист в мире достиг отметки в 100 миллионов евро, передают "Комментарии".

Новый 100-миллионный игрок: рейтинг самых дорогих игроков Бундеслиги

Игроки Баварии празднуют гол. Фото прес-служба клуба

Топ-5 футболистов, которые больше всего добавили в трансферной стоимости:


  1. Флориан Вирц ("Байер"), 15 млн евро, новая рыночная стоимость – 100 млн евро;

  2. Уго Ларссон (“Айнтрахт Франкфурт”), 11 млн, новая стоимость – 28 млн:

  3. Лоис Опенда (“РБ Лейпциг”), 10 млн, новая стоимость – 55 млн;

  4. Алехандро Гримальдо ("Байер"), 10 млн, новая стоимость – 35 млн евро;

  5. Джейми Байно-Гиттенс ("Боруссия Дортмунд"), 10 млн, новая стоимость – 28 млн.

Топ-5 наиболее подешевевших футболистов:

  1. Серж Гнабри ("Бавария"), -10 млн, новая стоимость – 45 млн;

  2. Никлас Зюле ("Боруссия Дортмунд"), -8 млн, новая стоимость – 22 млн;

  3. Рами Бенсебаини ("Боруссия Дортмунд"), -8 млн, новая стоимость – 12 млн:

  4. Карим Адееми ("Боруссия Дортмунд"), -7 млн, новая стоимость – 28 млн;

  5. Себастьян Алле (Боруссия Дортмунд), -7 млн, новая стоимость – 18 млн.

Самые дорогие игроки немецкой Бундеслиги:

  1. Джамал Мусиола ("Бавария"), – 110 млн;

  2. Гарри Кейн ("Бавария") – 110 млн;

  3. Флориан Вирц ("Байер"), – 100 млн;

  4. Лерой Сане ("Бавария"), – 80 млн;

  5. Йозуа Киммих ("Бавария"), – 75 млн.

Новый 100-миллионный игрок: рейтинг самых дорогих игроков Бундеслиги - фото 2

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.

Читайте также, что все матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА завершились. Таким образом, стало известно, кто вышел в 1/8 финала. Статистические итоги читайте в материале "Комментариев".




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Источник: https://www.transfermarkt.com/bundesliga-market-values-florian-wirtz-reaches-next-level-jamie-bynoe-gittens-stands-out/view/news/431200?utm_source=Telegram&utm_medium=Telegram_global&utm_campaign=20231214_Telegram_global_mvu_bundesliga
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