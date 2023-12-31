Неудачная игра для команды Забарного: обзор матча "Тоттенхэм" - "Борнмут"



















Сегодня продолжился 20-й тур английской Премьер-лиги. В одном из матчей встретились "Тоттенхэм" и "Борнмут", за который играет Илья Забарный. Обзор самых интересных моментов матча и голов, смотрите в материале "Комментариев".



Забарный во время матча. Фото с открытых источников

Обзор матча





Расписание всех матчей 20-го тура английской Премьер-лиги

Суббота, 30 декабря

14:30 "Лутон" 2:3 "Челси"

17:00 "Астон Вилла" 3:2 "Бернли"

17:00 "Кристалл Пелас" 3:1 "Брентфорд"

17:00 "Манчестер Сити" 2:0 "Шеффилд Юнайтед"

17:00 "Вулвергемптон" 3:0 "Эвертон"

19:30 "Ноттингем" 2:1 "Манчестер Юнайтед"

Воскресенье, 31 декабря

16:00 "Фулхэм" 2:1 "Арсенал"

16:00 "Тоттенхэм" 3:1 "Борнмут"

Понедельник, 1 января

22:00 "Ливерпуль" — "Ньюкасл"

Вторник, 2 января

21:30 "Вест Хэм" — "Брайтон"

Турнирная таблица АПЛ перед 20 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 42 очка. Далее следует "Арсенал" Зинченко с 40 очками, а на бал меньше у сенсационной Астон Виллы, которая идет третьей. Топ-4 замыкает "Манчестер Сити", у них 37 очков. "Челси" с Михаилом Мудриком расположилось ровно посередине — на 10 позиции и имеет 25 зачетных баллов. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. "Брентфорд" Ярмолюка 14-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 12 и 17 позициях соответственно.

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