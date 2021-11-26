Неожиданные результаты матчей Лиги Конференций: обзор пятого тура

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Олег Терещенко
В
четверг, 25 ноября, состоялись поединки пятого тура Лиги Конференций. В восьми
группах было сыграно по два матча. Без сенсаций не обошлось. Практически в
каждом квартете участников, в одной из встреч случались непредсказуемые
результаты.
Кубок Лиги Конференций - фото championat.com
К
примеру, в группе А, неожиданно австрийскому ЛАСКу с минимальным счетом (на своем поле) проиграло "Маккаби" из Тель-Авива. В группе В, эстонская "Флора" сотворила
сенсацию, обыграв некогда грозный белградский "Партизан", а кипрский "Анортосис",
не отставая от прибалтов, "хлопнул" бельгийский "Гент".
В
группе С, "Буде-Глимт" продолжает идти без поражений. Норвежцы выиграли
болгарский ЦСКА, обеспечив себе таким образом еврокубковую весну. Увы, но
луганская "Заря", вслед за "Шахтером" и "Динамо" осталась за бортом. "Мужики",
проиграв в Риме "Роме", лишились даже теоретических шансов на выход.
В
остальных квартетах, стоит отметить поражение английского "Тоттенхэма" в гостях
у словенской "Муры", результативную ничью во Франции между "Ренном" и "Витессом" и "зарубу" в Чехии, где "Славия" сыграла в ничью с "Фейеноордом".
ГРУППА
А
"Маккаби"
(Тель-Авив, Израиль) — ЛАСК (Линц, Австрия) 0:1 Гол: Хорват 89
ХИК
(Хельсинки, Финляндия) — "Алашкерт" (Мартуни, Армения) 1:0 Гол:
Танака 48
ГРУППА
В
"Флора"
(Таллинн, Эстония) — "Партизан" (Белград, Сербия) 1:0 Гол: Миллер 44
"Анортосис"
(Фамагуста, Кипр) — "Гент" (Бельгия) 1:0 Гол: Христодулопулос 27
ГРУППА
С
"Рома"
(Рим, Италия) — "Заря" (Луганск, Украина) 4:0 Голы: Перес 15,
Дзаньоло 33, Абрахам 46, Абрахам 75
"Будё-Глимт"
(Будё, Норвегия) — ЦСКА (София, Болгария) 2:0 Голы: Фет 25, Ботхейм 85
ГРУППА
D
"Яблонец"
(Яблонец-над-Нисоу, Чехия) — АЗ (Алкмаар, Нидерланды) 1:1 Голы: Кратохвил 7 —
Эвьен 44
"Раннерс"
(Дания) — "Клуж" (Клуж-Напоки, Румыния) 2:1 Голы: Камара 68, Пизингер
75 — Дяк 72
ГРУППА
Е
"Славия"
(Прага, Чехия) — "Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды) 2:2 Голы:
Олайинка 12, Кухта 66 — Дессерс 31, Дессерс 90+3
"Маккаби"
(Хайфа, Израиль) — "Унион" (Берлин, Германия) 0:1 Гол: Риерсон 66
ГРУППА
F
"Слован"
(Братислава, Словакия) — ПАОК (Салоники, Греция) 0:0
"Линкольн"
(Гибралтар, Гибралтар) — "Копенгаген" (Дания) 0:4 Голы: Йоханнессон
5, Лерагер 7, Вик 63, Хейлунд 73
ГРУППА
G
"Ренн"
(Франция) — "Витесс" (Арнем, Нидерланды) 3:3 Голы: Ляборд 9, Ляборд
39, Ляборд 69 — Хюйсман 43, Бюйтинк 75, Опенда 90
"Мура"
(Мурск-Собота, Словения) — "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) 2:1 Голы:
Хорват 11, Мароша 90+4 — Кейн 72
ГРУППА
Н
"Кайрат"
(Алматы, Казахстан) — "Базель" (Швейцария) 2:3 Голы: Лав 23, Оганесян
56 — Артур 45 (пен.), Жегрова 69, Касами 72
"Карабах"
(Агдам, Азербайджан) — "Омония" (Никосия, Кипр) 2:2 Голы: Псалтис 49
(авт.), Патрик 88 — Дюриш 43 (пен.), Гомес 90
Перед завершающим шестым туром, выход в следующий этап еврокубков обеспечили себе: ЛАСК, "Маккаби" Т-А, "Гент", "Буде-Глимт", "Рома", АЗ, "Фейеноорд", "Копенгаген", "Ренн", "Базель" и "Карабах".
Ранее "Комментарии" писали, кто будет транслировать жеребьевку стыковых матчей квалификации ЧМ-2022.
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