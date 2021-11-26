Неожиданные результаты матчей Лиги Конференций: обзор пятого тура

В четверг, 25 ноября, состоялись поединки пятого тура Лиги Конференций. В восьми группах было сыграно по два матча. Без сенсаций не обошлось. Практически в каждом квартете участников, в одной из встреч случались непредсказуемые результаты.

Кубок Лиги Конференций - фото championat.com

К примеру, в группе А, неожиданно австрийскому ЛАСКу с минимальным счетом (на своем поле) проиграло "Маккаби" из Тель-Авива. В группе В, эстонская "Флора" сотворила сенсацию, обыграв некогда грозный белградский "Партизан", а кипрский "Анортосис", не отставая от прибалтов, "хлопнул" бельгийский "Гент".

В группе С, "Буде-Глимт" продолжает идти без поражений. Норвежцы выиграли болгарский ЦСКА, обеспечив себе таким образом еврокубковую весну. Увы, но луганская "Заря", вслед за "Шахтером" и "Динамо" осталась за бортом. "Мужики", проиграв в Риме "Роме", лишились даже теоретических шансов на выход.

В остальных квартетах, стоит отметить поражение английского "Тоттенхэма" в гостях у словенской "Муры", результативную ничью во Франции между "Ренном" и "Витессом" и "зарубу" в Чехии, где "Славия" сыграла в ничью с "Фейеноордом".

ГРУППА А

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) — ЛАСК (Линц, Австрия) 0:1 Гол: Хорват 89

ХИК (Хельсинки, Финляндия) — "Алашкерт" (Мартуни, Армения) 1:0 Гол: Танака 48

ГРУППА В

"Флора" (Таллинн, Эстония) — "Партизан" (Белград, Сербия) 1:0 Гол: Миллер 44

"Анортосис" (Фамагуста, Кипр) — "Гент" (Бельгия) 1:0 Гол: Христодулопулос 27

ГРУППА С

"Рома" (Рим, Италия) — "Заря" (Луганск, Украина) 4:0 Голы: Перес 15, Дзаньоло 33, Абрахам 46, Абрахам 75

"Будё-Глимт" (Будё, Норвегия) — ЦСКА (София, Болгария) 2:0 Голы: Фет 25, Ботхейм 85

ГРУППА D

"Яблонец" (Яблонец-над-Нисоу, Чехия) — АЗ (Алкмаар, Нидерланды) 1:1 Голы: Кратохвил 7 — Эвьен 44

"Раннерс" (Дания) — "Клуж" (Клуж-Напоки, Румыния) 2:1 Голы: Камара 68, Пизингер 75 — Дяк 72

ГРУППА Е

"Славия" (Прага, Чехия) — "Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды) 2:2 Голы: Олайинка 12, Кухта 66 — Дессерс 31, Дессерс 90+3

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) — "Унион" (Берлин, Германия) 0:1 Гол: Риерсон 66

ГРУППА F

"Слован" (Братислава, Словакия) — ПАОК (Салоники, Греция) 0:0

"Линкольн" (Гибралтар, Гибралтар) — "Копенгаген" (Дания) 0:4 Голы: Йоханнессон 5, Лерагер 7, Вик 63, Хейлунд 73

ГРУППА G

"Ренн" (Франция) — "Витесс" (Арнем, Нидерланды) 3:3 Голы: Ляборд 9, Ляборд 39, Ляборд 69 — Хюйсман 43, Бюйтинк 75, Опенда 90

"Мура" (Мурск-Собота, Словения) — "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) 2:1 Голы: Хорват 11, Мароша 90+4 — Кейн 72

ГРУППА Н

"Кайрат" (Алматы, Казахстан) — "Базель" (Швейцария) 2:3 Голы: Лав 23, Оганесян 56 — Артур 45 (пен.), Жегрова 69, Касами 72

"Карабах" (Агдам, Азербайджан) — "Омония" (Никосия, Кипр) 2:2 Голы: Псалтис 49 (авт.), Патрик 88 — Дюриш 43 (пен.), Гомес 90

Перед завершающим шестым туром, выход в следующий этап еврокубков обеспечили себе: ЛАСК, "Маккаби" Т-А, "Гент", "Буде-Глимт", "Рома", АЗ, "Фейеноорд", "Копенгаген", "Ренн", "Базель" и "Карабах".

Ранее "Комментарии" писали, кто будет транслировать жеребьевку стыковых матчей квалификации ЧМ-2022.

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