Кто будет транслировать жеребьевку стыковых матчей квалификации ЧМ-2022: судьба сборных определится в Цюрихе

В пятницу, 26 ноября, в швейцарском Цюрихе состоится жеребьевка стыковых матчей квалификации ЧМ-2022 в европейской зоне. Как сообщают fakty.ua, прямую трансляцию жеребьевки для болельщиков "желто-синих", начиная с 18:00, покажет телеканал "Футбол".

Сборная Украины - фото uaf.ua

Через полчаса до нее в эфире канала с участием экспертов и ведущего состоится обсуждение возможных вариантов для сборной Украины.

Что касается самого отбора, то в нем примут участие двенадцать сборных. В состав участников вошли десять команд, занявших в своих отборочных группах вторые места, а также две лучшие сборные Лиги наций, которые не смогли пробиться непосредственно или не заняли второе место во время квалификации.

Все команды, согласно рейтингу, были поделены на две корзины ("сеяные" и "несеяные"). В первый попали: Италия, Португалия, Россия, Шотландия, Швеция и Уэльс, а во второй — Украина, Австрия, Чехия, Северная Македония, Польша и Турция. При этом УЕФА продолжает разводить сборные России и Украины, так что в стыковых матчах сборные не смогут встретиться между собой.

Что касается регламента матчей, то согласно ему, участники, образовав группы, сыграют по два полуфинала и финал. В рамках жеребьевки сначала по парам будут распределены шесть "сеяных" команд, полуфинальные поединки (запланированные на 24 марта 2022 года) проведут на своих полях, после чего для них достанут соперников из "несеянной" корзины. Для определения хозяина в финальных парах (запланированные на 29 марта 2022-го), где сойдутся победители полуфиналов, будет проведена дополнительная жеребьевка.

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