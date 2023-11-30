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Неожиданное имя в списке: названы претенденты на игрока месяца в АПЛ

Голосование за лучшего игрока ноября в АПЛ пройдет до 4 декабря

сегодня, 18:12
Автор:
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Куров Артем
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В английской Премьер-лиге подводят итоги ноября. Стали известны претенденты на игрока месяца. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Неожиданное имя в списке: названы претенденты на игрока месяца в АПЛ

Магуайр во время матча. Фото прес-служба Ман Юнайтед

Кто был лучшим в ноябре в АПЛ

На официальном сайте АПЛ появилось голосование за лучшего игрока месяца в ноябре. На это звание претендуют шесть игроков, среди которых человек, ставший мемом в футбольном мире – Гарри Магуайр.


Все претенденты:

  • Джереми Доку (Манчестер Сити). Вингер "горожан" повторил рекорд Премьер-лиги по результативным передачам в одном матче, сделав 4 ассиста в игре против "Борнмута". Также он предпринял 21 успешную попытку дриблинга в ноябре, что на 10 больше, чем любой другой игрок.

  • Энтони Гордон (Ньюкасл). Гордон был в великолепной форме в течение месяца, забил победный гол Арсенала и сделал 1-1 в матче с "Челси".

  • Томас Каминский (Лутон). Голкипер "Лутон Таун" совершил больше сейвов в Премьер-лиге в ноябре, чем любой другой вратарь. На его счету 15 сэйвов в этом месяце.

  • Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед). Центральный защитник набрал хорошую форму и помог Манчестер Юнайтед одержать три победы в ноябре, ни разу не пропустив.

  • Рахим Стерлинг ("Челси"). Стерлинг в ноябре забивал или отдавал голевые передачи в каждом из трех матчей Челси. Вингер сделал результативную передачу в победе 4-1 над "Тоттенхэмом Хотспуром", забил бывшему клубу "Ман Сити" в эпической ничьей 4-4 и фантастически пробил со штрафного в Ньюкасле.

  • Маркус Тавернье (Борнмут). 24-летний вингер помог "Борнмуту" оторваться от зоны вылета, одержав две победы в трех матчах ноября. Тавернье завершил этот месяц дублем в победном матче с "Шеффилд Юнайтед" 3-1.

Неожиданное имя в списке: названы претенденты на игрока месяца в АПЛ - фото 2

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Источник: https://www.premierleague.com/news/3799664
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