Немецкий клуб разорвал контракт с футболистом за поддержку ХАМАСа

Немецкий "Майнц" разорвал контракт с полузащитником Анваром Эль‑Гази в ответ на публикации футболиста в социальных сетях в поддержку ХАМАСа, говорится на официальном сайте клуба. Об этом сообщают "Комментарии".

Ель-Гази

Ранее 28‑летний Эль‑Гази, имеющий нидерландский паспорт, опубликовал в соцсети пост со словами поддержки Палестины. После этого клуб отстранил его от тренировок и игр. Позже "Майнц" сделал заявление, что футболист дистанцируется от действий движения ХАМАС, сочувствует мирным жертвам и не отрицает права государства Израиль на существование. Но в среду футболист в социальной сети заявил, что не поменял и не поменяет свою точку зрения, а также не приносил официальных извинений.

После этого "Майнц" заявил, что прекращает отношения с игроком.

- "Майнц" прекращает договорные отношения с Анваром Эль‑Гази и увольняет игрока немедленно в пятницу. Клуб принимает эту меру в ответ на заявления и посты игрока в социальных сетях, — говорится в сообщении.

Эль‑Гази выступал за "Майнц" с сентября текущего года. Ранее футболист играл за нидерландские "Аякс" и ПСВ, английские "Астон Виллу" и "Эвертон", французский "Лилль". За сборную Нидерландов Эль‑Гази провел два матча.

Напомним, что ранее в Германии была запрещена деятельность ХАМАС, а страна заявила о своей однозначной поддержке права Израиля на самооборону от террористических атак. Канцлер ФРГ Олаф Шольц совершил визит солидарности в Тель-Авив.

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