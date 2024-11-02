Небольшая азиатская страна унизила Россию

Футбольная сборная России готовится к товарищескому матчу с Брунеем, но эта встреча вызвала волну критики среди российских болельщиков. Несмотря на то, что Бруней имеет низкий рейтинг — 184 место по версии ФИФА, команда может поехать в Россию резервным составом, состоящим преимущественно из любителей.

Сборная Брунея сыграет товарищеский матч с Россией. Фото из открытых источников

После отстранения от официальных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА из-за агрессии против Украины сборная России ограничена только товарищескими играми. Большинство ее соперников были союзниками РФ или команды с низким международным рейтингом, такие как Куба, Вьетнам, Беларусь, Иран, Кения и другие. В ноябре к этому списку присоединится и Бруней.

Однако футбольная ассоциация Брунея отметила, что не может отправить на матч основной состав национальной команды из-за сезонных отпусков игроков. Вместо них на игру поедут любители из местного клуба MS ABDB, представляющего Королевские вооруженные силы Брунея. Несмотря на название, у большинства игроков нет военного опыта, а основная работа этих футболистов не связана со спортом, и только после завершения рабочего дня они занимаются тренировками.

"Мы отправим в Россию вторую команду. Большинство футболистов второй сборной… почти все футболисты не являются профессионалами. То есть у них есть основная работа, а после, с 16.30, они тренируются в составе своих клубов. Сейчас проводится отбор игроков для поездки в Россию", – сообщила брунейская ассоциация футбола.

Новость о составе команды-соперника повлекла за собой шквал критики в российских спортивных медиа и болельщиков, которые не понимают зачем проводить игру против команды, значительно уступающей в рейтинге ФИФА и даже не выставляющей сильнейший состав.

"Команда занимает 183 место в рейтинге ФИФА, какой смысл играть с Брунеем, если она заведомо слабая команда? Да и еще плюс ко всему не основной состав привезут. Зачем такая игра, я не понимаю?", — жалуется россиянин и бывший игрок сборной СССР Юрий Гаврилов.

После резонанса в российских СМИ представители футбольной ассоциации Брунея выступили с новым заявлением, где указали, что их слова могли быть неправильно интерпретированы. Руководитель отдела соревнований ассоциации Брунея Эммиелия Картиена заявила, что в состав на игру отберут лучших игроков местной Суперлиги. Однако добавила, что некоторые футболисты из-за личных обстоятельств, таких как свадьба или другие неотложные дела, будут отсутствовать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о странах, которые попали в список позора и провели товарищеские матчи со сборной России.

Также "Комментарии" писали о двух украинских хоккеистах, которые после матчей за границей не вернулись в Украину.