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Названы 11 самых больших разочарований Евро-2024: в списке два футболиста сборной Украины

В рейтинге футболистов, наиболее разочаровавших на групповом этапе Чемпионата Европы по футболу оказались два футболиста сборной Украины.

сегодня, 10:20
Автор:
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Slava Kot
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На Чемпионате Европы завершился групповой этап, а аналитические ресурсы подвели первые итоги выступлений отдельных футболистов. Издание GiveMeSport назвало 11 игроков, наиболее разочаровавших на этой стадии Евро-2024, в частности в антирейтинг попали два игрока сборной Украины — Артем Довбик и Андрей Лунин.

Названы 11 самых больших разочарований Евро-2024: в списке два футболиста сборной Украины

Артем Довбик попал в рейтинг самых разочарований на Евро-2024. Фото из открытых источников

Аналитики GiveMeSport при создании рейтинга футболистов, наиболее разочаровавших на групповой стадии Евро-2024, учитывали четыре основных фактора: индивидуальные выступления, статистические данные, вклад в успех команды и эффективность по сравнению с начальными ожиданиями.

Согласно этим показателям наибольшим разочарованием на Евро-2024 стал полузащитник сборной Англии Фил Фоден. Второе место занял французский нападающий Антуан Гризманн, а тройку лидеров замыкает форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Также в список футболистов, что разочаровали на Чемпионате Европы попали два игрока сборной Украины – нападающий Артем Довбик и вратарь Андрей Лунин.

11 самых больших разочарований группового этапа Евро-2024 по версии GiveMeSport:

  • 1. Фил Фоден;
  • 2. Антуан Гризманн;
  • 3. Ромелу Лукаку;
  • 4. Вирджил ван Дейк;
  • 5. Трент Александер-Арнольд;
  • 6. Александар Митрович;
  • 7. Гарри Кейн;
  • 8. Артем Довбык;
  • 9. Андрей Лунин;
  • 10. Йошко Гвардиол;
  • 11. Жереми Доку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что игрок сборной Украины Андрей Лунин возглавил рейтинг самых худших игроков группового этапа Евро-2024. Из 10 футболистов антирейтинга трое оказались игроками Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что сборная Украины, несмотря на вылет из Евро-2024, смогла установить уникальное достижение на турнире.



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