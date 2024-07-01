Названы 11 самых больших разочарований Евро-2024: в списке два футболиста сборной Украины

На Чемпионате Европы завершился групповой этап, а аналитические ресурсы подвели первые итоги выступлений отдельных футболистов. Издание GiveMeSport назвало 11 игроков, наиболее разочаровавших на этой стадии Евро-2024, в частности в антирейтинг попали два игрока сборной Украины — Артем Довбик и Андрей Лунин.



Артем Довбик попал в рейтинг самых разочарований на Евро-2024. Фото из открытых источников

Аналитики GiveMeSport при создании рейтинга футболистов, наиболее разочаровавших на групповой стадии Евро-2024, учитывали четыре основных фактора: индивидуальные выступления, статистические данные, вклад в успех команды и эффективность по сравнению с начальными ожиданиями.

Согласно этим показателям наибольшим разочарованием на Евро-2024 стал полузащитник сборной Англии Фил Фоден. Второе место занял французский нападающий Антуан Гризманн, а тройку лидеров замыкает форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Также в список футболистов, что разочаровали на Чемпионате Европы попали два игрока сборной Украины – нападающий Артем Довбик и вратарь Андрей Лунин.

11 самых больших разочарований группового этапа Евро-2024 по версии GiveMeSport:

1. Фил Фоден;

2. Антуан Гризманн;

3. Ромелу Лукаку;

4. Вирджил ван Дейк;

5. Трент Александер-Арнольд;

6. Александар Митрович;

7. Гарри Кейн;

8. Артем Довбык;

9. Андрей Лунин;

10. Йошко Гвардиол;

11. Жереми Доку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что игрок сборной Украины Андрей Лунин возглавил рейтинг самых худших игроков группового этапа Евро-2024. Из 10 футболистов антирейтинга трое оказались игроками Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что сборная Украины, несмотря на вылет из Евро-2024, смогла установить уникальное достижение на турнире.