"Наполи" "уничтожил" "Сассуоло" в перенесенном матче 21 тура Серии А (ВИДЕО)

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Куров Артем
Вчера состоялось два перенесенных матча 21 тура итальянской Серии А. В одном из них "Сассуоло" принимал "Наполи". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.
Виктор Осимхен забивает гол. Фото прес-служба Серии А
23 февраля, пятница
21:45 "Болонья" — "Верона" 2:0
24 февраля, суббота
16:00 "Сассуоло" — "Эмполи" 2:3
19:00 "Солернитана" — "Монца" 0:2
21:45 "Дженоа" — "Удинезе" 2:0
25 февраля, воскресенье
13:30 "Ювентус" — "Фрозиноне" 3:2
16:00 "Кальяри" — "Наполи" 1:1
19:00 "Лечче" — "Интер" 0:4
21:45 "Милан" — "Аталанта" 1:1
26 февраля, понедельник
19:30 "Рома" — "Торино" 3:2
21:45 "Фиорентина" — "Лацио" 2:1
Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.
Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.
Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.
Состоялась жеребьевка Лиги Европы. К сожалению, единственный украинский клуб в евровесне донецкий "Шахтер" завершил выступления в турнире, вчера уступив "Марселю". Вашему вниманию пары 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Европы.
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