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На что надеются основатели Суперлиги

Европейский суд продолжит подробно рассматривать дело Суперлиги

сегодня, 12:59
Автор:

Данило Матюха

Быстрое рассмотрение дела о том, нарушает ли блокировка УЕФА Суперлиги европейский закон о конкуренции, был отклонен. Европейский суд отложил дело для более детального рассмотрение. Об этом сообщает FourFourTwo.

На что надеются основатели Суперлиги

Суперлига - фото из открытых источников

Журналисты заявляют, что мадридский суд обратился к Европейскому суду с просьбой рассмотреть вопрос о том, нарушил ли УЕФА закон ЕС, сначала попытавшись помешать формированию провалившейся Суперлиги, а затем начав дисциплинарное производство против трех ее членов-основателей: "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". Европейский суд по-прежнему собирается рассмотреть этот вопрос, но не в ускоренном порядке, о котором была речь в самом начале.

УЕФА пообещал надежную защиту своих позиций. В свою очередь представители Суперлиги уверены в своей правоте и считают, что будущее положительное решение Европейского суда окажет такое же сильное влияние на структуру европейских клубных соревнований, как постановление Босмана 1995 года на трансферный рынок и контракты игроков.

Отметим, что закон Босмана — это правило разрешающее футболистам, у которых истёк срок контракта с клубом, перейти в другую команду без денежной компенсации. До введения правила клуб в течение двух с половиной лет сохранял права на компенсацию за игрока.

Напомним, что 18 апреля 2021 года двенадцать клубов объявили себя членами-учредителями Суперлиги, но грандиозные планы рухнули в течение 72 часов после того, как девять клубов отказались от участия из-за протестов болельщиков, противодействия УЕФА, ФИФА, национальных лиг и даже правительства Великобритании.



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Источник: https://www.fourfourtwo.com/news/bid-for-quick-decision-on-whether-uefa-broke-eu-law-over-super-league-rejected-1626373729000
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