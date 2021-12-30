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На Черниговщине подвели футбольные итоги года

В течение 2021 года деятельность ЧОАФ была направлена на дальнейшее развитие и популяризацию футбола

сегодня, 17:22
Автор:

Станислав Молчанов
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Во время заседания очередной Конференции Общественного союза "Черниговская областная ассоциация футбола" в Черниговской области подвели футбольные итоги года. Об этом сообщает сайт Черниговской областной ассоциации футбола.

На Черниговщине подвели футбольные итоги года

Фото из открытых источников

Участие в заседании приняли заместитель Генерального секретаря УАФ Денис Сидоренко, первый вице-президент Всеукраинской ассоциации женского футбола Юрий Титаренко, директор Департамента семьи, молодежи и спорта Черниговской ОГА Андрей Шемец.

По итогам работы в течение 2021 года констатировали, что вся деятельность организации была направлена на дальнейшее развитие и популяризацию футбола, в первую очередь, детско-юношеского, развитие его массовости, улучшение спортивной инфраструктуры и базы футбола, повышение мастерства футболистов и квалификации тренеров.

Отдельно отмечены успехи и достижения Черниговского футбола.

"Успешно выступают в профессиональном футболе черниговские клубы "Десна" и ФК "Чернигов", представляющие область в Украинской Премьер-Лиге и второй лиге ПФЛ.

Девичья команда "Юность-ШВСМ", основу которой составляют воспитанницы черниговской футбольной школы, удачно выступает в соревнованиях Чемпионата Украины по футболу среди женских команд первой лиги. Первый круг соревнований девушки завершили на третьем месте турнирной таблицы.

Высоких результатов достигла команда ветеранов Черниговской "Десны", ставших Чемпионами Украины по футзалу среди игроков 65 лет и старше", — говорится в сообщении.

Отмечается, что не отстали от своих старших товарищей и юноши, которые в возрасте U-14 и U-17 стали обладателями золотых наград Чемпионата Украины ДЮФЛ.

Во время мероприятия член исполнительного комитета ЧОАФ, председатель Ассоциации ветеранов футбола в Черниговской области Грузнов Юрий Николаевич был награжден Орденом Президента Украинской ассоциации футбола "Легенда украинского футбола".

Напомним, что такой же награды недавно были удостоены обладатели "Золотого мяча" Олег Блохин и Игорь Беланов.


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Источник: http://www.cnoff.com.ua/futbolni-pidsumki-roku/
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