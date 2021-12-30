На Черниговщине подвели футбольные итоги года

Во время заседания очередной Конференции Общественного союза "Черниговская областная ассоциация футбола" в Черниговской области подвели футбольные итоги года. Об этом сообщает сайт Черниговской областной ассоциации футбола.
Фото из открытых источников
Участие в заседании приняли заместитель Генерального секретаря УАФ Денис Сидоренко, первый вице-президент Всеукраинской ассоциации женского футбола Юрий Титаренко, директор Департамента семьи, молодежи и спорта Черниговской ОГА Андрей Шемец.
По итогам работы в течение 2021 года констатировали, что вся деятельность организации была направлена на дальнейшее развитие и популяризацию футбола, в первую очередь, детско-юношеского, развитие его массовости, улучшение спортивной инфраструктуры и базы футбола, повышение мастерства футболистов и квалификации тренеров.
Отдельно отмечены успехи и достижения Черниговского футбола.
"Успешно выступают в профессиональном футболе черниговские клубы "Десна" и ФК "Чернигов", представляющие область в Украинской Премьер-Лиге и второй лиге ПФЛ.
Девичья команда "Юность-ШВСМ", основу которой составляют воспитанницы черниговской футбольной школы, удачно выступает в соревнованиях Чемпионата Украины по футболу среди женских команд первой лиги. Первый круг соревнований девушки завершили на третьем месте турнирной таблицы.
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Высоких результатов достигла команда ветеранов Черниговской "Десны", ставших Чемпионами Украины по футзалу среди игроков 65 лет и старше", — говорится в сообщении.
Отмечается, что не отстали от своих старших товарищей и юноши, которые в возрасте U-14 и U-17 стали обладателями золотых наград Чемпионата Украины ДЮФЛ.
Во время мероприятия член исполнительного комитета ЧОАФ, председатель Ассоциации ветеранов футбола в Черниговской области Грузнов Юрий Николаевич был награжден Орденом Президента Украинской ассоциации футбола "Легенда украинского футбола".
Напомним, что такой же награды недавно были удостоены обладатели "Золотого мяча" Олег Блохин и Игорь Беланов.
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