Мюнхенская "Бавария" побеждает "Унион" и сокращает отставание от "Байера" (ВИДЕО)



















Вчера в перенесенном матче 13 тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" принимала дома "Унион Берлин". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов поединка.



Футболисты Баварии празднуют гол. Фото прес-служба клуба

Обзор матча





Результаты матчей 18 тура немецкой Бундеслиги

Суббота, 20 января

16:30 "Фрайбург" 3:2 "Хоффенхайм";

16:30 "Кельн" 0:4 "Боруссия" Дортмунд;

16:30 "Бохум" 1:0 "Штутгарт";

16:30 "Хайденхайм" 1:1 "Вольфсбург";

16:30 "Дармштадт" 2:2 "Айнтрахт" Франкфурт;

19:30 "РБ Лейпциг" 2:3 "Байер" Леверкузен;

Воскресенье, 21 января

16:30 "Бавария" Мюнхен 0:1 "Вердер" Бремен;

18:30 "Боруссия" Менхенгладбах 1:2 "Аугсбург".

Турнирная таблица после 18 туров

Лидером в Бундеслиге сейчас леверкузенский "Байер", набравший 48 очков. Следом за ним идет "Бавария", которая имеет 44 балла, а "Штутгарт" с 34 очками третий. Замыкает топ-4 "РБ Лейпциг" с 33 баллами. В зоне вылета находятся: "Майнц" (16 место, 11 очков), "Кельн" (17 место, 11 очков) и "Дармштадт" (18 место, 11 очков).

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