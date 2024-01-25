logo

BTC/USD

39864.80

ETH/USD

2208.42

LTC/USD

65.27

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Мюнхенская "Бавария" побеждает "Унион" и сокращает отставание от "Байера" (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Мюнхенская "Бавария" побеждает "Унион" и сокращает отставание от "Байера" (ВИДЕО)

"Бавария" сократила отставание от лидера Бундеслиги "Байера" до 4 очков

сегодня, 14:15
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:








Вчера в перенесенном матче 13 тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" принимала дома "Унион Берлин". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов поединка.

Мюнхенская "Бавария" побеждает "Унион" и сокращает отставание от "Байера" (ВИДЕО)

Футболисты Баварии празднуют гол. Фото прес-служба клуба

Обзор матча


Результаты матчей 18 тура немецкой Бундеслиги

Суббота, 20 января

  • 16:30 "Фрайбург" 3:2 "Хоффенхайм";

  • 16:30 "Кельн" 0:4 "Боруссия" Дортмунд;

  • 16:30 "Бохум" 1:0 "Штутгарт";

  • 16:30 "Хайденхайм" 1:1 "Вольфсбург";

  • 16:30 "Дармштадт" 2:2 "Айнтрахт" Франкфурт;

  • 19:30 "РБ Лейпциг" 2:3 "Байер" Леверкузен;

Воскресенье, 21 января

  • 16:30 "Бавария" Мюнхен 0:1 "Вердер" Бремен;

  • 18:30 "Боруссия" Менхенгладбах 1:2 "Аугсбург".

Турнирная таблица после 18 туров

Лидером в Бундеслиге сейчас леверкузенский "Байер", набравший 48 очков. Следом за ним идет "Бавария", которая имеет 44 балла, а "Штутгарт" с 34 очками третий. Замыкает топ-4 "РБ Лейпциг" с 33 баллами. В зоне вылета находятся: "Майнц" (16 место, 11 очков), "Кельн" (17 место, 11 очков) и "Дармштадт" (18 место, 11 очков).

Читайте также, что Даяна Ястремская вышла в полуфинал Australian Open . В четвертьфинальном поединке украинская теннисистка одолела в двух сетах представительницу Чехии Линду Носкову со счетом 6:3, 6:4.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

Напомним, что английское издание FourFourTwo составило свой рейтинг лучших игроков итальянской Серии А в 2000-х годах. Лидером этого рейтинга оказался обладатель "Золотого мяча-2004" в составе Милана, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t1YYoHcDdwI
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости