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"Мы лучше играем с атакующими соперниками": Почеттино о матче с "Тоттенхэмом"

Игра между "Тоттенхэмом" и "Челси" состоится сегодня в 22:00

сегодня, 12:34
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня состоится центральный матч 11 тура Английской Премьер-лиги между "Челси" и "Тоттенхэмом". Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящую игру, сообщает официальный сайт ФК "Челси", передают "Комментарии".

"Мы лучше играем с атакующими соперниками": Почеттино о матче с "Тоттенхэмом"

Почеттино на тренировке. Фото с открытых источников


Я буду вести себя естественно. Я надеюсь получить удовольствие от великолепной игры, я хочу побеждать, это будет конкурентная игра, и в то же время я хочу наслаждаться пребыванием в месте, где я был частью процесса создания чего-то особенного. Я действительно спокоен, хочу наслаждаться этим, и я надеюсь, что ночь будет для нас хорошей, – сказал Почеттино.

Главный тренер "Челси" в матче с "Тоттенхэмом" ожидает более открытой игры, чем была в игре с "Брентфордом". Там пчелы сидели глубоко в защите и не давали свободных зон. Также, по его мнению, два лучших выступления его команды в этом сезоне были против "Арсенала" и "Ливерпуля". Почеттино считает, что "Челси" проще играть с атакующими соперниками.

Когда мы играем против команд с низким блоком, нам тяжело позиционно атаковать. Когда у нас есть простор, мы можем выступать лучше и создавать больше моментов. Мы говорим о молодой команде, которой нужно расти. Надо понимать, когда нужно атаковать, когда нужно сохранять спокойствие, владеть мячом и контролировать игру. Это все то, что приходит со временем. Сейчас у нас нет времени. Мы начинаем спешить с решениями, совершаем ошибки и теряем позиции. Мы проиграли игры против "Ноттингем Форест", "Астон Виллы" и "Брентфорда" в переходных фазах, — отметил аргентинец.

Также напомним, что уже сегодня состоится центральный матч 11 тура Английской Премьер-лиги между "Тоттенхэмом" и "Челси". Где и в какое время смотреть лондонское дерби сообщают “Комментарии”.



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Источник: https://www.chelseafc.com/en/news/article/pochettino-big-games-not-about-age-or-experience
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