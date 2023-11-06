"Мы лучше играем с атакующими соперниками": Почеттино о матче с "Тоттенхэмом"

Сегодня состоится центральный матч 11 тура Английской Премьер-лиги между "Челси" и "Тоттенхэмом". Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящую игру, сообщает официальный сайт ФК "Челси", передают "Комментарии".



Почеттино на тренировке. Фото с открытых источников

Я буду вести себя естественно. Я надеюсь получить удовольствие от великолепной игры, я хочу побеждать, это будет конкурентная игра, и в то же время я хочу наслаждаться пребыванием в месте, где я был частью процесса создания чего-то особенного. Я действительно спокоен, хочу наслаждаться этим, и я надеюсь, что ночь будет для нас хорошей, – сказал Почеттино.

Главный тренер "Челси" в матче с "Тоттенхэмом" ожидает более открытой игры, чем была в игре с "Брентфордом". Там пчелы сидели глубоко в защите и не давали свободных зон. Также, по его мнению, два лучших выступления его команды в этом сезоне были против "Арсенала" и "Ливерпуля". Почеттино считает, что "Челси" проще играть с атакующими соперниками.



Когда мы играем против команд с низким блоком, нам тяжело позиционно атаковать. Когда у нас есть простор, мы можем выступать лучше и создавать больше моментов. Мы говорим о молодой команде, которой нужно расти. Надо понимать, когда нужно атаковать, когда нужно сохранять спокойствие, владеть мячом и контролировать игру. Это все то, что приходит со временем. Сейчас у нас нет времени. Мы начинаем спешить с решениями, совершаем ошибки и теряем позиции. Мы проиграли игры против "Ноттингем Форест", "Астон Виллы" и "Брентфорда" в переходных фазах, — отметил аргентинец.

Также напомним, что уже сегодня состоится центральный матч 11 тура Английской Премьер-лиги между "Тоттенхэмом" и "Челси". Где и в какое время смотреть лондонское дерби сообщают “Комментарии”.

