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Мудрик, Зинченко и другие: где и когда смотреть матчи 12 тура АПЛ

В центральном матче тура "Челси" Мудрика будет принимать "Манчестер Сити"

сегодня, 17:03
Автор:
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Куров Артем
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В эти выходные состоится 12 тур Английской Премьер-лиги. В центральном матче "Челси" Мудрика будет принимать на "Стэмфорд Бридж" "Манчестер Сити". Где и о какой смотреть матчи АПЛ читайте в материале "Комментариев".

Мудрик, Зинченко и другие: где и когда смотреть матчи 12 тура АПЛ

Мудрик празднует гол. Фото прес-служба ФК "Челси"

Лондонский "Челси" после разгромной победы в гостях над "Тоттенхэмом" 4:1, второй матч подряд, встретится с лидером чемпионата, на этот раз "Манчестер Сити". Команда Пепа Гвардиоли набрала хороший ход и побеждает уже 5 матчей подряд во всех турнирах, в частности, в последнем матче АПЛ они уничтожили "Борнмут" Забарного 6:1. "Челси" же не может похвастаться стабильностью 1 впечатления), но победа в гостях над "шпорами"  должна добавить уверенности подопечным Маурисио Почеттино. Матч можно будет посмотреть в неделю на платформе Megogo или Setanta Sports. Начало в 18:30.


Все матчи 12 тура АПЛ

11 ноября

  • 14:30 "Вулверхэмптон" – "Тоттенхэм" Megogo, Setanta Sports

  • 17:00 "Арсенал" – "Бернли" Megogo, Setanta Sports

  • 17:00 "Кристалл Пелас" – "Эвертон" Setanta Sports

  • 17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Лутон" Setanta Sports

  • 19:30 "Борнмут" – "Ньюкасл" Setanta Sports

12 ноября

  • 16:00 "Астон Вилла" – "Фулхэм" Setanta Sports

  • 16:00 "Брайтон" – "Шеффилд Юнайтед" Setanta Sports

  • 16:00 "Ливерпуль" – "Брентфорд" Megogo, Setanta Sports

  • 16:00 "Вест Хэм" – "Ноттингем" Setanta Sports

  • 18:30 Челси – Манчестер Сити Megogo, Setanta Sports


Также отметим, что в эти выходные в Украинской Премьер-лиге состоятся восемь матчей 14-го тура. Среди самых интересных матчей "Шахтера" против "Днепра-1" и лидера чемпионата "Кривбаса" против "Динамо". Где и когда смотреть матчи читайте в материале Комментариев.



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Источник: https://comments.ua/ua
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