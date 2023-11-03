logo

BTC/USD

34378.99

ETH/USD

1795.53

LTC/USD

68.71

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Мудрик возвращается: украинец восстановился после травмы
commentss НОВОСТИ Все новости

Мудрик возвращается: украинец восстановился после травмы

Михаил Мудрик может сыграть в следующем матче против "Тоттенгема"

сегодня, 14:36
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Михаил Мудрик, который из-за травмы пропустил два матча "Челси", возвращается к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба, передают "Комментарии".

Мудрик возвращается: украинец восстановился после травмы

Мудрик забивает гол. Фото прес-служба ФК "Челси"

Мудрик восстановился после травмы

Мудрик пропустил два матча "синих". Сначала перед матчем с "Брентфордом" (0:2) стало известно, что украинец не попал в заявку из-за травмы. Он не успел восстановиться и до игры в Кубке Английской лиги против "Блэкберна" (2:0).


Сегодня, как говорится в сообщении на сайте ФК "Челси", Михаил вернулся к полноценным тренировкам с командой. Перед травмой Мудрик набрал хорошую форму, забив 3 мяча в 5 последних матчах за клуб и сборную Украины. Причем на этот отрезок пришлись дебютные голы вингера за обе команды.

Первые голы за "Челси"

После перехода в состояние лондонского "Челси" минувшей зимой Михаил Мудрик очень долго не мог отличиться дебютным голом за "синих". Первый гол произошел в товарищеском матче летом, а официального пришлось ждать до октября, когда украинец забил в ворота "Фулхэма". Второй гол Мудрик положил в матче с "Арсеналом", когда он красиво опрокинул вратаря "канониров".

Читайте также, что футбольный клуб "Челси" представил претендентов на звание лучшего гола за октябрь. Среди номинантов есть два мяча украинца Михаила Мудрика.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.chelseafc.com/en/news/article/injury-update-ahead-of-tottenham
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!