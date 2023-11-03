Мудрик возвращается: украинец восстановился после травмы

Михаил Мудрик, который из-за травмы пропустил два матча "Челси", возвращается к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба, передают "Комментарии".



Мудрик забивает гол. Фото прес-служба ФК "Челси"

Мудрик восстановился после травмы

Мудрик пропустил два матча "синих". Сначала перед матчем с "Брентфордом" (0:2) стало известно, что украинец не попал в заявку из-за травмы. Он не успел восстановиться и до игры в Кубке Английской лиги против "Блэкберна" (2:0).



Сегодня, как говорится в сообщении на сайте ФК "Челси", Михаил вернулся к полноценным тренировкам с командой. Перед травмой Мудрик набрал хорошую форму, забив 3 мяча в 5 последних матчах за клуб и сборную Украины. Причем на этот отрезок пришлись дебютные голы вингера за обе команды.



Первые голы за "Челси"

После перехода в состояние лондонского "Челси" минувшей зимой Михаил Мудрик очень долго не мог отличиться дебютным голом за "синих". Первый гол произошел в товарищеском матче летом, а официального пришлось ждать до октября, когда украинец забил в ворота "Фулхэма". Второй гол Мудрик положил в матче с "Арсеналом", когда он красиво опрокинул вратаря "канониров".



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