Мудрик только второй: у кого из украинских футболистов самая большая зарплата в Европе

В современном футболе заработная плата игроков в топовых европейских лигах исчисляется в миллионах евро в год. Украинцам обычно интересно, сколько зарабатывают их сограждане, выступающие за границей. Десятку крупнейших контрактов украинских футболистов приводит портал Capology, передают "Комментарии".

Мудрик празднует гол. Фото прес-служба ФК "Челси"

Топ 10 зарплат украинцев в топ лигах европы





Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, АПЛ) — 8,99 млн евро в год Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, АПЛ) — 5,99 млн евро в год Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Примейра-Лига) — 3,85 млн евро/в год Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, АПЛ) — 3,47 млн евро в год Андрей Лунин ("Реал Мадрид", Ла Лига) — 2,81 млн евро в год Роман Яремчук — ("Валенсия", Ла Лига) 2,6 млн евро в год Виктор Коваленко (“Эмполи”, Серия А) – 2,56 млн евро в год Артем Довбик ("Жирона", Ла Лига) — 2,5 млн евро в год Илья Забарный ("Борнмут", АПЛ) — 1,5 млн евро в год Виктор Цыганков (“Жирона”, Ла Лига) – 1,4 млн евро в год





Читайте также, что главный тренер сборной Италии, Лучано Спаллетти, принял решение вызвать двух новых игроков в национальную команду перед решающими матчами с Украиной и Северной Македонией в отборочном турнире Евро-2024, передают "Коментарии" со ссылкой на УАФ.





Также, "Комментарии" писали, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды, которая будет готовиться к решающему квалификационному матчу Евро-2024 против сборной Италии. Встреча намечена на 20 ноября и состоится на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене.