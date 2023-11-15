logo

BTC/USD

36186.09

ETH/USD

2009.98

LTC/USD

72.16

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Мудрик только второй: у кого из украинских футболистов самая большая зарплата в Европе
commentss НОВОСТИ Все новости

Мудрик только второй: у кого из украинских футболистов самая большая зарплата в Европе

В топ крупнейших зарплат не вошел Руслан Малиновский из "Дженоа"

сегодня, 12:31
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

В современном футболе заработная плата игроков в топовых европейских лигах исчисляется в миллионах евро в год. Украинцам обычно интересно, сколько зарабатывают их сограждане, выступающие за границей. Десятку крупнейших контрактов украинских футболистов приводит портал Capology, передают "Комментарии".

Мудрик только второй: у кого из украинских футболистов самая большая зарплата в Европе

Мудрик празднует гол. Фото прес-служба ФК "Челси"

Топ 10 зарплат украинцев в топ лигах европы



  1. Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, АПЛ) — 8,99 млн евро в год

  2. Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, АПЛ) — 5,99 млн евро в год

  3. Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Примейра-Лига) — 3,85 млн евро/в год

  4. Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, АПЛ) — 3,47 млн евро в год

  5. Андрей Лунин ("Реал Мадрид", Ла Лига) — 2,81 млн евро в год

  6. Роман Яремчук — ("Валенсия", Ла Лига) 2,6 млн евро в год

  7. Виктор Коваленко (“Эмполи”, Серия А) – 2,56 млн евро в год

  8. Артем Довбик ("Жирона", Ла Лига) — 2,5 млн евро в год

  9. Илья Забарный ("Борнмут", АПЛ) — 1,5 млн евро в год

  10. Виктор Цыганков (“Жирона”, Ла Лига) – 1,4 млн евро в год


Читайте также, что главный тренер сборной Италии, Лучано Спаллетти, принял решение вызвать двух новых игроков в национальную команду перед решающими матчами с Украиной и Северной Македонией в отборочном турнире Евро-2024, передают "Коментарии" со ссылкой на УАФ.


Также, "Комментарии" писали, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды, которая будет готовиться к решающему квалификационному матчу Евро-2024 против сборной Италии. Встреча намечена на 20 ноября и состоится на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.capology.com/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!