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Мудрик отдал голевую передачу в матче с "Манчестер Юнайтед": видео

Михаил Мудрик отыграл 77 минут и отличился результативным действием

сегодня, 10:50
Автор:
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Куров Артем
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Вчера состоялся центральный матч 15 тура английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал "Челси". Хозяева победили со счётом 2:1. Видео голов и интересных моментов матча смотрите в материале "Комментариев".

Мудрик отдал голевую передачу в матче с "Манчестер Юнайтед": видео

Мудрик празднует гол. Фото прес-служба ФК "Челси"

События матча

Первый тайм был достаточно богат событиями. Сначала на 9-й минуте матча Бруно Фернандеш получил шанс забить с пенальти, но голкипер "Челси" Роберт Санчес выручил свою команду. Через 10 минут игроки МЮ все же смогли забить. После серии рикошетов мяч попал в Мактоминей, который вторым касанием отправил его в нижний угол ворот. Синие отыгрались почти под самый конец тайма, когда Михаил Мудрик пасом нашел Коула Палмера, который протянул мяч и пробил в дальний угол ворот Онаны.


Во втором тайме было меньше событий, однако случился один забитый мяч, который оказался решающим. Его забили игроки "красных дьяволов", дубль оформил Скотт Мактоминей пробив головой после подачи Гарначо. В итоге 2:1 в пользу хозяев.

МЮ поднялся на 6 позицию в турнирной таблице АПЛ и имеет 27 очков после 15 туров. "Челси" же остается десятым и имеет 19 баллов.

Все матчи 15 тура английской Премьер-лиги

5 декабря, вторник

  • 21:30 "Вулвергемтпон" 1:0 "Бернли"

  • 22:15 "Лутон" 3:4 "Арсенал"

6 декабря, среда

  • 21:30 "Брайтон" 2:1 "Брентфорд"

  • 21:30 "Кристалл Пелес" 0:2 "Борнмут"

  • 21:30 "Фулгэм" 5:0 "Ноттингем"

  • 21:30 "Шеффилд" 0:2 "Ливерпуль"

  • 22:15 "Астон Вилла" 1:0 "Манчестер Сити"

  • 22:15 "Манчестер Юнайтед" 2:1 "Челси"

7 декабря, четверг

  • 21:30. "Эвертон" — "Ньюкасл"

  • 22:15. "Тоттенхэм" — "Вест Хэм"

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JgguR-HsCNU
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